La hoja de ruta de los jugadores del Granada con sus selecciones

Una nueva ventana FIFA 'libera' a dos efectivos rojiblancos de la dinámica del Granada esta semana tras la vuelta de Luca Zidane de Argelia por ... una lesión muscular. Se trata de Martin Hongla y Gael Joel, que se concentraron con Camerún y Guinea Ecuatorial, respectivamente. El centrocampista y el lateral faltarán a la cita liguera del equipo de Pacheta del sábado en El Sardinero ante el Racing para participar en distintos compromisos internacionales.

Hongla encadena seis partidos consecutivos sin minutos con el Granada desde septiembre, lo que no impidió su llamada con el equipo de su país para este parón. Tampoco participó con este en los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial, para el que su selección logró colarse entre las mejores segundas de grupo de toda la fase. Gracias a ello, Camerún se jugará el billete en una final a cuatro en Marruecos. La semifinal tendrá lugar este mismo jueves a las 20 horas frente a República Democrática del Congo. En caso de victoria, el partido definitivo será el domingo contra Gabón o Nigeria.

Gael Joel, futbolista que alterna las convocatorias del filial con las del primer equipo, disputará dos amistosos con Guinea Ecuatorial frente a Kenia el viernes a las 16 horas y a Madagascar el lunes a las 17 horas, ambos en Turquía. Además, el portero del Juvenil A, Carlos Guirao, permanecerá concentrado con España sub 18 hasta este jueves en el Marbella Football Center. Allí llevará a cabo varios partidos de entrenamiento junto con el equipo sub 19.