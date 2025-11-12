Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla sale a un entrenamiento con el Granada. Pepe Marín

La hoja de ruta de los jugadores del Granada con sus selecciones

Los rojiblancos Martin Hongla y Gael Joel acuden a las concentraciones de Camerún y Guinea Ecuatorial por una nueva ventana FIFA tras la baja de Luca Zidane

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:24

Una nueva ventana FIFA 'libera' a dos efectivos rojiblancos de la dinámica del Granada esta semana tras la vuelta de Luca Zidane de Argelia por ... una lesión muscular. Se trata de Martin Hongla y Gael Joel, que se concentraron con Camerún y Guinea Ecuatorial, respectivamente. El centrocampista y el lateral faltarán a la cita liguera del equipo de Pacheta del sábado en El Sardinero ante el Racing para participar en distintos compromisos internacionales.

