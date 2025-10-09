Las historias cruzadas de los 'Sergios' Ruiz y Barcia

Imágenes de Sergio Ruiz y Sergio Barcia con sus actuales equipos y sus 'ex'.

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 17:06

El último triunfo de la UD Las Palmas, rival del Granada en Los Cármenes este viernes, lo rubricó un gol de un exrojiblanco como Sergio ... Barcia. Firmado para el Recreativo en 2020, tuvo dos apariciones fugaces con el primer equipo por aquella condicionada visita a la Real Sociedad tras el brote de coronavirus que decretó LaLiga y con el Celta en cuya cantera se formó pero volvió allí de donde vino y luego pasó por el Mirandés y el Legia de Varsovia; ahora es indiscutible de amarillo. Espera que su historia sea distinta Iker García, portero de los rojiblancos para este duelo.

Como capitán del Granada volverá a ejercer Sergio Ruiz, cuya vuelta deseó Las Palmas los dos últimos mercados estivales. Allí dejó un gran recuerdo pese a jugar poco más de un año de 2020 a 2021 al parar por salud mental. Su cláusula de rescisión de seis millones de euros, sin embargo, siempre les pareció inasumible. El centrocampista termina contrato esta temporada pero parece que el club le ofrecerá seguir. Este viernes puede reivindicarse.

