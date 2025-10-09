Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imágenes de Sergio Ruiz y Sergio Barcia con sus actuales equipos y sus 'ex'. José Miguel Baldomero - UD Las Palmas - LaLiga

Granada - Las Palmas

Las historias cruzadas de los 'Sergios' Ruiz y Barcia

El capitán rojiblanco dejó muy buen recuerdo en Gran Canaria, donde ahora es indiscutible el central que no pasó del Recreativo pese a dos apariciones fugaces

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El último triunfo de la UD Las Palmas, rival del Granada en Los Cármenes este viernes, lo rubricó un gol de un exrojiblanco como Sergio ... Barcia. Firmado para el Recreativo en 2020, tuvo dos apariciones fugaces con el primer equipo por aquella condicionada visita a la Real Sociedad tras el brote de coronavirus que decretó LaLiga y con el Celta en cuya cantera se formó pero volvió allí de donde vino y luego pasó por el Mirandés y el Legia de Varsovia; ahora es indiscutible de amarillo. Espera que su historia sea distinta Iker García, portero de los rojiblancos para este duelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  5. 5 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  6. 6

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  7. 7 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  8. 8

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio
  9. 9

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  10. 10 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las historias cruzadas de los 'Sergios' Ruiz y Barcia

Las historias cruzadas de los &#039;Sergios&#039; Ruiz y Barcia