«Estamos haciendo cosas bien y el equipo compite mejor que antes»

El Granada está listo para competir en Huesca, segunda salida consecutiva tras el viaje a Burgos, donde el cuadro rojiblanco sacó su segundo punto de ... la temporada. Así lo reflejó Pacheta ante los medios de comunicación, que sacó pecho del estado del equipo. «Llevamos poquitos puntos, pero el último fue valioso. Lo conseguimos de manera justa y con buenas sensaciones, algo que nos hará crecer. A Huesca llegamos bien. El viaje es largo, más aún después del de Burgos, pero el equipo está listo para competir. Estamos haciendo las cosas bien, mejor que antes», explicó.

Pese a ello, el técnico también hizo autocrítica en pos de la tan ansiada mejora que requiere el equipo. «Todavía hacemos más cosas en los entrenamientos que en los partidos. Eso quiere decir que hay un exceso de responsabilidad o de presión, y hay que saber manejarlo. Sin confianza, pierdes más. Es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que darle la vuelta, pero cuesta. Tenemos varios chicos jóvenes con poca experiencia en la categoría afrontando una situación dura. Se trata del peor arranque del Granada. Yo puedo convivir con ello por mis tablas, pero ellos están aprendiéndolo», destacó.

«Nuestro trabajo es darle llaves a los futbolistas para que se expongan lo menos posible en los partidos. El fallo siempre va a existir y hay que saber llevarlo, pero hay que reducirlo al máximo. Algunas veces no es entrenable, pues cada situación es nueva al final y el rival también juega sus cartas. Tenemos que soltarnos más, aunque soy optimista. Hacemos cosas de valor», valoró el míster, que no dio especial relevancia al hecho de puntuar por ahora únicamente lejos de Los Cármenes. «No veo grandes diferencias del equipo en casa o fuera. Ha sido algo circunstancial. Mi preferencia siempre es la de actuar en nuestro estadio», añadió.

Sobre el duelo contra el Huesca, Pacheta confirmó que en la plantilla «prácticamente todo el mundo está sano. Hay que esperar a Bouldini, a quien le está dando problemas el tobillo. Mañana veremos cómo se encuentra y si podrá ser de la partida, pero tengo esperanzas con él. Del resto, todos disponibles, aunque algunos chicos bajarán con el filial». También trató su cambio de sistema en Burgos, que parece dispuesto para asentarse. «Cuando las cosas no van bien intentamos buscar soluciones. Si no dan resultado, volvemos a la base, que siempre ha sido la de alinear a tres por dentro y cuatro atrás. Es el dibujo con el que más dominamos y como más cómodos nos sentimos», desgranó.

«Tenemos que adecuarnos al equipo disponible. Antes no teníamos tantos mediocentros para competir como lo hacemos ahora. Y disponemos de seis muy buenos. Lo que debemos hacer es darle herramientas al jugador para que se sienta seguro. Con tres centrales no tuvimos esa sensación de seguridad. Ahora, con la vuelta de Diallo, tenemos más laterales, así como extremos en buen momento de forma, centrocampistas con piernas y duelo... Hay que acostumbrarse a variar jugadores en función del rival, pero sobre todo en la de cómo esté el equipo», avanzó.

Elogios para Gagnidze

Pacheta elogió el estado de forma de Luka Gagnidze, uno de esos centrocampistas disponibles. «Está para ser titular. Es un jugador muy bueno con balón, maneja las dos piernas,tiene conducción, golpeo... Es importante para nosotros y nos da algo distinto al resto, pero tenemos otros en buen momento, que además son compatibles entre ellos. Elige a tres al azar, todos pueden acompañarse. Tengo que elegir», relató antes de rememorar su etapa en el próximo adversario del Granada. «Estuve en el Huesca unos seis meses. Fui muy feliz allí, aunque tengo un partido metido en la cabeza... Una cornada que no se me olvidará jamás, pero me centro en lo mío», concluyó.