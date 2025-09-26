Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta supervisa el entrenamiento del Granada desde un andamio. GCF
Pacheta

«Estamos haciendo cosas bien y el equipo compite mejor que antes»

«Los jugadores menos experimentados tienen que saber convivir con el peor arranque del Granada, pero el grupo está creciendo», puntualiza Pacheta

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:53

El Granada está listo para competir en Huesca, segunda salida consecutiva tras el viaje a Burgos, donde el cuadro rojiblanco sacó su segundo punto de ... la temporada. Así lo reflejó Pacheta ante los medios de comunicación, que sacó pecho del estado del equipo. «Llevamos poquitos puntos, pero el último fue valioso. Lo conseguimos de manera justa y con buenas sensaciones, algo que nos hará crecer. A Huesca llegamos bien. El viaje es largo, más aún después del de Burgos, pero el equipo está listo para competir. Estamos haciendo las cosas bien, mejor que antes», explicó.

