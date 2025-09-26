«Hay que hacerlo bien en todas las facetas para ganar, pero la presión es del Atlético»

La entrenadora del Femenino, Irene Ferreras, valoró la previa del duelo del equipo contra el Atlético de Madrid, un 'clásico' ya de las rojiblancas que ... acogerá la Ciudad Deportiva. «Será un partido difícil, pero lo afrontamos con la ilusión de competir bien y demostrar carácter y ambición. Hay que estar muy bien en todas las facetas del juego para complicarles el partido, pero la presión es de ellas, no nuestra. Competiremos como sabemos», explicó ante los micrófonos del club.

El conjunto nazarí llega a la cita contra las colchoneras con la moral alta tras su última remontada frente al Eibar (3-1), resultado que sirvió para quitarse el mal sabor de boca de los últimos pinchazos. «Estamos trabajando con buen ánimo. Siempre es más fácil sentirse así después de cosechar un triunfo, pero nos ha venido muy bien para crecer en confianza. Ya no solo por el marcador, sino porque se cumplen los objetivos basándonos en lo que queremos ser como equipo», añadió.

El duelo ante el Atlético –verdugo de las nazaríes en las semifinales de la última Copa de la Reina– se celebrará en la Ciudad Deportiva al producirse trabajos en el césped de Los Cármenes, algo que no inquieta a la preparadora. «El otro día la afición dio un recital en la Ciudad Deportiva de lo que es animar al equipo. Tuvimos carácter para remontar en la segunda mitad en parte por todo su cariño y aliento. Nuestra gente va a ser fundamental durante la temporada», finalizó Ferreras.