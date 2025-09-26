Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrenadora Irene Ferreras, en una imagen de archivo.
Irene Ferreras

«Hay que hacerlo bien en todas las facetas para ganar, pero la presión es del Atlético»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valora la previa del duelo ante el Atlético de Madrid

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:27

La entrenadora del Femenino, Irene Ferreras, valoró la previa del duelo del equipo contra el Atlético de Madrid, un 'clásico' ya de las rojiblancas que ... acogerá la Ciudad Deportiva. «Será un partido difícil, pero lo afrontamos con la ilusión de competir bien y demostrar carácter y ambición. Hay que estar muy bien en todas las facetas del juego para complicarles el partido, pero la presión es de ellas, no nuestra. Competiremos como sabemos», explicó ante los micrófonos del club.

