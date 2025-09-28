Guilló: «Merecimos más, pero el portero del Granada estuvo espléndido»

El entrenador del Huesca, Sergi Guilló, lamentó la derrota con el Granada al entender que su equipo «mereció más». «Creo que todos estaremos de acuerdo ... en que seguramente debimos haber marcado algún gol al menos, pero su portero estuvo espléndido, con una parada especialmente espectacular», concedió por la intervención de Luca Zidane a remate de Sergi Enrich ya con 0-1 y aún durante la primera parte.

«Nos penalizó el mal inicio; el Granada nos marcó en la primera que tuvo, después de una mala presión nuestra porque abrimos un pase sencillo de Lama para Faye siendo uno de sus jugadores más peligrosos, y además estábamos con diez mientras atendían a uno de nuestros jugadores», abundó Guilló. «Hicimos méritos en los últimos minutos de la primera parte y durante la segunda sobre todo, ocasión tras ocasión sin materializar ninguna. Hay partidos en los que puntúas con menos y esta vez, creando mucho en ataque, no lo conseguimos», insistió.

«Nos faltó valentía para superar la primera presión del Granada pese a que podíamos hacerlo. Debimos ir más al espacio y arriesgar. Sacamos una infinidad de veces desde la esquina, pero no estuvimos finos», concluyó el entrenador del Huesca. «Las derrotas están para mejorar y esperamos hacerlo», abrochó.