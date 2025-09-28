Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comparecencia del entrenador del Huesca, Sergi Guilló. LaLiga

Entrenador del Huesca

Guilló: «Merecimos más, pero el portero del Granada estuvo espléndido»

Sala de prensa ·

«Nos marcaron en la primera que tuvieron tras una mala presión», lamenta el técnico local

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:57

El entrenador del Huesca, Sergi Guilló, lamentó la derrota con el Granada al entender que su equipo «mereció más». «Creo que todos estaremos de acuerdo ... en que seguramente debimos haber marcado algún gol al menos, pero su portero estuvo espléndido, con una parada especialmente espectacular», concedió por la intervención de Luca Zidane a remate de Sergi Enrich ya con 0-1 y aún durante la primera parte.

