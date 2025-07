Los guardianes de la quintaesencia del granadinismo

El 98,13% del Granada CF SAD pertenece a la sociedad Daxian 2009, una mercantil cuyas ramificaciones terminan en China. El 1,87% de su ... composición interna, sin embargo, está en manos de accionistas minoritarios. La mayoría, seguidores rojiblancos de pura cepa que, en el momento de la conversión, cuando el equipo regresó al fútbol profesional, no se conformaron con pasar de socios a abonados y quisieron tener una pequeña parte de su club. A título individual, no tendrían derecho a asistir a las juntas generales de la entidad, pero sindicados, como han hecho gran parte de ellos, sí pueden enviar representantes a estos cónclaves. La asociación 5001, colectivo que emergió en los tiempos del Granada en Tercera, auspició que muchos aficionados unieran sus fuerzas para poder designar a unos emisarios que, aunque no puedan decantar votaciones, le dan voz en un lugar importante a la masa social. Uno, José Guerrero, tiene el «honor» de haber asistido a todas las reuniones celebradas. Mariano de Damas se incorporó después y asume con frecuencia la portavocía del colectivo. Nacho Rabaza, funcionario de la administración de Justicia en el TSJA, es otro miembro más de esta familia de sangre rojiblanca. IDEAL los reúne a las puertas de una nueva temporada.

El granadinismo les viene a todos de la niñez, sin debates con otros clubes. «Tengo la suerte de representar, junto a estas personas y algunas más, la quintaesencia del granadinismo. Nuestra diversión y preocupación es el Granada», aporta De Damas, abogado y letrado-director del colegio de Ingenieros de Caminos en Andalucía, Ceuta y Melilla. Guerrero, jefe de los servicios de salud mental del hospital Virgen de las Nieves rememora la 'resurrección' de la entidad: «Tuvimos una larga travesía durante 35 años para regresar a la máxima categoría y fue una enorme alegría volver a verlo con mi padre, que fue quien me llevó al fútbol por primera vez». Compró acciones tanto para él como para su hijo, en un contexto de crisis económica y sin tanta gente dispuesta a adquirir una, aunque fuera como detalle. «Fue un momento complicado en lo económico porque había un concurso de acreedores de por medio. Salió adelante con el esfuerzo de todos. Era inviable tener el control, pero sí algo simbólico», asume. «Tengo un recorrido largo con todos los presidentes y directores generales. Se aprende y se aporta. Nosotros siempre queremos que haya alguien que cuestione las cuentas, que pueda interpelar y apelar. Aunque luego votamos y no podamos cambiar el sino porque el accionista mayoritario tiene más del 90%, animo a los granadinos a que, si hubiera alguna ampliación a futuro, compren y las sindiquen con nosotros».

Rabaza se considera bien representado por De Damas y Guerrero. «Nosotros nos reunimos unos días antes de las juntas precisamente para establecer el criterio a seguir», aporta. «Esto nos permite ser el 'Pepito Grillo' de la entidad», pondera De Damas. «Desde la independencia más absoluta, aplicamos una crítica constructiva», estira.

Señal de que no son conformistas es que votaron en contra de las últimas cuentas del club. «Lo hemos hecho otras veces, manifestando la contrariedad. También, en ocasiones, nos hemos abstenido por prudencia», comenta de Damas, que aspira a un Granada exitoso en lo deportivo pero estable en lo económico. «Entendemos que el equipo ha tenido una serie de ingresos extraordinarios, la venta de grandes jugadores, y ante ello somos exigentes. No vamos a ceder. Tampoco estamos de acuerdo con el resultado de una temporada sin brillantez que no tiene relación con el presupuesto que tuvimos, sin conseguir el objetivo», se queja de Damas, que profundiza: «Nunca compartimos que se venga al Granada a aprender o a experimentar. Al respecto, se nos dan explicaciones que no entendemos. Por ejemplo, en cuanto a su dirección deportiva». «Un equipo como el Granada necesita alguien que haya demostrado profesionalmente cosas, porque si no es igual que si a nosotros nos dan un transatlántico para atracarlo en el puerto de Motril», bromea. «Queremos actuaciones consolidadas. Sabemos que en el fútbol hay riesgos, pero preferimos la seriedad y los criterios técnicos a los ensayos. Ha habido errores que nos han lastrado», se resigna, tras una temporada en la que el equipo no ha jugado ni la promoción de ascenso. «La diferencia te la da ese presupuesto que te permite tener a unos pocos jugadores que, en las últimas jornadas, dan el golpe. Por desgracia, el año que viene tendremos menos dinero», insiste.

Bajo su prisma, la situación económica no es de riesgo, «pero evidentemente no es tan sólida como la temporada anterior, con lo cual ahora habrá que abrocharse el cinturón. Esperamos que se inviertan los recursos con acierto», determina De Damas, que también comparte con sus compañeros las dudas sobre quién manda en el club. «En otra época sí estaba claro, pudiendo estar de acuerdo o no», rescata Guerrero en referencia a la época de Pozzo y Pina. «A partir de ahí, perdimos la pista. Siempre se habla de la 'propiedad'», subraya.

Estos seguidores son los únicos que han visto y oído al anterior presidente del Granada, Rentao Yi, aunque fuera a través de una televisión. «Hubo una anécdota curiosa; una conversación entre él y Sophia en chino que duró diez minutos y que se nos resumió en que todo estaba bien», desvela Mariano de Damas. «Nos podemos creer que fuera él, pero no deja de ser algo oscurantista lo que rodea a la propiedad y quien tiene el poder», afronta Guerrero. Reuniones con personas que no conocían, que luego les presentaban , o un consejero que se fue sin que lo vieran, Yisong Chen, «con lo que nos costó aprendernos su nombre», ironiza De Damas. Con Sophia Yang, «la relación no es mala, pero tampoco cercana». «Tiene sus obligaciones y nosotros las nuestras como representantes de la masa social del ADN granadinista», prosigue de Damas.

Todos contextualizan el momento actual, que no tiene nada que ver con el europeo, «que nunca entendimos por qué se desmanteló», pero tampoco es como en Tercera, «porque nosotros sabemos qué es venir del barro y jugar con equipos de la provincia». «No seremos conformistas ni mucho menos y esperamos que haya acierto en la nueva temporada», zanja De Damas.

Dependencia

Rabaza opina de los cánticos que se escuchan con frecuencia en el estadio. «Personalmente, no estoy de acuerdo con lo de 'directiva, dimisión' porque no tenemos nada detrás como alternativa de momento para pensar que podamos quitar a estos para poner a estos otros», esgrime. «Nosotros somos una asociación, pero respetamos lo que se quiera expresar en el campo. Dependemos de lo que hagan estos dirigentes y de que les vaya bien. Esperemos que con Pacheta se haga un equipo a su imagen y semejanza y pueda afrontar la Liga así», recalca. «Confiamos en el entrenador», se une Guerrero.

Sobre un posible cambio de dueños, De Damas se muestra enigmático: «La propiedad nunca ha dicho que no quiera vender, con lo cual ha podido querer hacerlo». «Veríamos con buenos ojos que viniera gente de Granada. Tener un dueño a 13.000 kilómetros no es lo mismo que tenerlo aquí. Lo ideal sería que el Granada se hubiera mantenido con gente de la provincia, pero es una fantasía. Este es un mundo de negocios y no podemos sustraernos de que otros clubes también tienen a gente externa detrás», concluye.