Rafael Lamelas Domingo, 6 de julio 2025, 11:03 Comenta Compartir

–¿Se ve regresando a un club?

–¿Por qué no? He gestionado en dos clubes grandes, Granada y Málaga, y colaborado en otros. A ... mí me apasiona, no lo descarto.

–¿Cómo ve al Granada actual? –Como cualquier aficionado, con esa decepción de no haber vuelto a Primera. Opinar desde fuera me resulta complicado. Parece que hay cierta incertidumbre con la propiedad y a lo mejor esto condiciona tanto la parte deportiva como la ejecutiva. Hay gestores como Alfredo (García Amado), que me parece un gran profesional y buena persona, pero los proyectos tienen que estar integrados en las partes esenciales. Lo de su propiedad parece un poco incierto, con rumores a veces de si se vende, aunque quizás sea más la parte mediática que real. Me gustaría saber cómo es el proyecto por dentro. –¿Piensa que todo el entramado detrás se puede desatascar? –Tendría que conocer los procedimientos y la documentación. A nivel aficionado, la impresión es que es más fácil de lo que parece un cambio. Si un grupo inversor quiere comprar el Granada de verdad, y yo he participado en algunos procesos, no es tan difícil desatascar todo esto. –¿Nunca le ha tentado alguien para volver? –En la última etapa, no. Después de mi salida, sí. Colaboré algo en la época de Antonio Fernández Monterrubio. –¿Qué le hace feliz? –Disfrutar de mi hijo. La vida te enseña que lo sencillo es la clave. Cuando estuve fuera de Granada, volver e ir a la playa con él era lo que me llena. –¿Qué lección saca de todo? –Una de ellas es que nunca tienes seguridad de nada. Haciendo las cosas bien con la gente, te llevas decepciones terribles. Te puedes ver en situaciones que nunca imaginarías. Al final, este mundo está un poco loco y te puede sorprender la maldad de algunos, cuando crees que lo has visto todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Granada CF