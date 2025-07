El granadino Miguel Ángel Campos deja la selección española para recalar en el Bayer Leverkusen

El granadino Miguel Ángel Campos fichó por el Bayer Leverkusen. El preparador físico puso punto y final a una etapa de tres temporadas enrolado en ... las categorías inferiores de la selección española, con las que consiguió distintos logros. De cara al próximo curso, se integra en el cuerpo técnico de Erik ten Hag para trabajar a diario con jugadores de clase mundial como los españoles Alejandro Grimaldo y Aleix García o el suizo Granit Xhaka.

Campos, que formó parte del Granada en dos etapas en el pasado, participó con España en las Eurocopas sub 17, sub 19 y sub 21, así como en el Mundial sub 17 o los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se colgó el oro tras vencer a Francia en la final. También se proclamó campeón continental dicho año con la sub 19 en Irlanda del Norte. En cuanto a su bagaje con clubes, fue subcampeón de Copa del Rey con el Recreativo de Huelva en 2003 y goza de tres ascensos a Primera con el Decano, el Murcia y el Cádiz.

En el Bayer Leverkusen, exequipo del madridista Xabi Alonso, vivirá su tercera experiencia internacional tras trabajar con la selección de Argelia y el Watford inglés en el pasado. Como rojiblanco, Campos formó parte del club en la campaña 00/01 de la mano de Lalo y José Moreno como técnicos, así como en la 16/17 durante la estancia de Lucas Alcaraz en el banquillo.