Álex Lizancos juega un balón durante un partido anterior con el Burgos Instagram de Lizancos

Granadino en el Burgos

«Lizancos es un lateral moderno con potencial de Primera»

El exrojiblanco David Peláez, que firmó al granadino para el Lugo desde el Huétor Vega, se congratula por su llegada al fútbol profesional

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:50

Todo apunta a que el Burgos jugará con un lateral derecho granadino contra el Granada. Álex Lizancos (2003) acaba de dar el salto al fútbol ... profesional esta temporada procedente del Lugo de Primera RFEF para cuyo filial le fichó hace dos años un granadino y exrojiblanco como David Peláez cuando jugaba en el Huétor Vega. «Es un lateral moderno con potencial de Primera división incluso o de jugador importante en Segunda como poco. No me sorprende su adaptación a la categoría porque es muy camaleónico, como decía Diego Martínez, por su competitividad; es muy profesional y trabajador, y se ha currado lo que tiene», se congratula el antiguo integrante de la secretaría técnica del Granada.

