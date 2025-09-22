«Lizancos es un lateral moderno con potencial de Primera»

Todo apunta a que el Burgos jugará con un lateral derecho granadino contra el Granada. Álex Lizancos (2003) acaba de dar el salto al fútbol ... profesional esta temporada procedente del Lugo de Primera RFEF para cuyo filial le fichó hace dos años un granadino y exrojiblanco como David Peláez cuando jugaba en el Huétor Vega. «Es un lateral moderno con potencial de Primera división incluso o de jugador importante en Segunda como poco. No me sorprende su adaptación a la categoría porque es muy camaleónico, como decía Diego Martínez, por su competitividad; es muy profesional y trabajador, y se ha currado lo que tiene», se congratula el antiguo integrante de la secretaría técnica del Granada.

Fichar a Lizancos como apuesta de futuro fue uno de los primeros movimientos de David Peláez cuando firmó por el Lugo, recién descendido de Segunda división entonces; renovarle por dos temporadas más, uno de los últimos antes de su destitución al no cumplir con el objetivo de la vuelta inmediata a la categoría de plata. «Ya le conocía, aunque en el Granada no me diera tiempo a incorporarle al Recreativo, y me parecía que podía dar un nivel alto. Su historia era curiosa, porque en el equipo juvenil de División de Honor del Santa Fe era delantero pero Rizos le puso de lateral en el Huétor Vega y me llamó la atención por su fuerza y agresividad en defensa, con un físico imponente al medir 1,86 metros, más allá de su facilidad en ataque con buenos envíos al área y mucho gol además», le describe, comparándole con Jesús Areso (Athletic) o Diego Rico (Getafe).

Ampliar David Peláez, en una foto de archivo en la Ciudad Deportiva del Granada. R. I. «Me encantaría volver al Granada algún día; esa es mi casa» David Peláez se encuentra «preparado para cualquier oportunidad» que pueda brindarle el fútbol, en paro ahora tras integrar la secretaría técnica del Zaragoza de la mano de otro exrojiblanco como Juan Carlos Cordero tras su primera experiencia como director deportivo en el Lugo de Primera RFEF. «Evidentemente que me encantaría volver al Granada algún día; esa es mi casa, y sigo siendo abonado, de muchos años ya al mantenerlo como empleado incluso», confirma. Desde fuera, ve la Segunda división «más competitiva de lo habitual todavía» esta temporada. «Todo va muy apretado y puede pasarse de una dinámica buena a una mala, y viceversa, en cualquier momento; el fútbol es un estado de ánimo, y, como dice Pacheta, ahora parece que al Granada le sale todo mal, pero hay que ser optimistas dentro de la prudencia y sumar cuanto antes porque también el Elche andaba por lo bajo hace un año y ascendió», recuerda.

A Lizancos se le han abierto las puertas de la titularidad en el Burgos tras la venta de Anderson Arroyo por algo más de dos millones de euros al Rubin Kazán. «Si accedieron fue porque confían en él; me consta que están satisfechos», apunta David Peláez. «Pondría la mano en el fuego por él por su honradez, e irse allí fue un acierto porque es un club valiente para potenciar jugadores con su perfil».