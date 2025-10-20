Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lizancos, a la derecha, abraza a Grego Sierra. LALIGA

Un granadino en el Burgos contribuye a ajusticiar al Cádiz

Lizancos, con dos asistencias, aporta en la remontada de su equipo ante el conjunto amarillo, que no recupera el liderato

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:43

Comenta

El Cádiz no durmió líder por culpa de un granadino, en parte. Lizancos, lateral derecho del Burgos, contribuyó a la remontada de su equipo en ... el Nuevo Mirandilla e impidió que el conjunto amarillo recuperara el liderato de LaLiga Hypermotion.

