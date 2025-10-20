Un granadino en el Burgos contribuye a ajusticiar al Cádiz
Lizancos, con dos asistencias, aporta en la remontada de su equipo ante el conjunto amarillo, que no recupera el liderato
Granada
Lunes, 20 de octubre 2025, 22:43
El Cádiz no durmió líder por culpa de un granadino, en parte. Lizancos, lateral derecho del Burgos, contribuyó a la remontada de su equipo en ... el Nuevo Mirandilla e impidió que el conjunto amarillo recuperara el liderato de LaLiga Hypermotion.
Marcó primero Ontiveros para los locales, pero las dianas de Grego Sierra y David González supieron la reacción antes del descanso, ambas con asistencia de Lizancos. En la pausa, Gaizka Garitano hizo tres cambios, uno de ellos el del punta García Pascual por lesión. A pesar de intentar cambiar el resultado, los gaditanos no encontraron la red y sí el Burgos en el alargue, gracias a un penalti convertido por Mateo.
