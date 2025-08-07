Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel, junto al 'Papa' del Granada. R. I.
Obituario

El granadinismo llora la muerte de Miguel, el «escudero» del 'Papa' nazarí

«Lo conocí el día del ascenso en Alcorcón. Desde entonces, me acompañaba con el bombo y con su gorro rojo. Le decían el 'cocinero' por ello. Era una persona muy carismática y dicharachera», reconoció el célebre hincha

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:52

Miguel Pérez Villén falleció a los 52 años de edad. Más conocido como Miguel 'El Correcaminos' o como el «escudero» del 'Papa' del Granada, este ... célebre aficionado rojiblanco perdió la vida tras una serie de problemas sanitarios derivados de un accidente en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  4. 4 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  5. 5 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  6. 6 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  7. 7 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  8. 8 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  9. 9

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  10. 10

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadinismo llora la muerte de Miguel, el «escudero» del 'Papa' nazarí

El granadinismo llora la muerte de Miguel, el «escudero» del &#039;Papa&#039; nazarí