El granadinismo llora la muerte de Miguel, el «escudero» del 'Papa' nazarí

Miguel Pérez Villén falleció a los 52 años de edad. Más conocido como Miguel 'El Correcaminos' o como el «escudero» del 'Papa' del Granada, este ... célebre aficionado rojiblanco perdió la vida tras una serie de problemas sanitarios derivados de un accidente en la calle.

«En junio sufrió una caída tras desvanecerse y tuvo la mala fortuna de golpearse el torso contra el bordillo. Se despertó en el hospital y tenía todas las costillas rotas. Eso le afectó los pulmones y otros órganos. Estaba mal, pero no esperábamos lo que ha sucedido. Es una pena grandísima», reveló Francisco Fernández –el 'Papa' cada vez que juega el Granada– a IDEAL.

En su faceta como hincha, Miguel vivió la pasión nazarí a caballo entre la peña Los Cármenes y la Granadinista de Albolote, donde encontró en Francisco a su principal socio. «Nos conocimos el día del ascenso en Alcorcón. Era el año 2010. Desde entonces éramos uña y carne, mi escudero. Yo iba a Los Cármenes y a los desplazamientos en mi papel de papa mientras él me acompañaba con el bombo y con su gorro rojo. Le decían el 'cocinero' por ello. era una persona muy carismática y dicharachera. Aún no me creo lo que le ha pasado», reconoció afectado.

«En la peña somos una familia, estamos juntos desde siempre y él era uno más. El Granada era su hogar para él. Conocía a toda la prensa, a los miembros de otras peñas... Siempre estuvo presente, sobre todo en los malos momentos», concluyó. Múltiples aficionados rojiblancos expresaron su pésame a través de las redes sociales para un granadinista de pura cepa. Descanse en paz.