Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Vera Molina, durante un partido en Los Cármenes este curso. J. M. Baldomero
Internacional

La granadina Vera Molina, convocada para disputar el Mundial sub 17 con España

La futbolista se ausentará de la dinámica de Irene Ferreras y del filial rojiblanco desde el 6 de octubre

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:07

La granadina Vera Molina entró en la convocatoria de la selección española para disputar el Mundial sub 17 de Marruecos, por lo que se ausentará ... de la dinámica del primer equipo rojiblanco, así como del filial, en octubre y parte de noviembre entre la concentración previa y la fase final del campeonato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  3. 3 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  4. 4 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  5. 5 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  8. 8 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  9. 9

    Ganar bien vale un «eureka» del Granada
  10. 10

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La granadina Vera Molina, convocada para disputar el Mundial sub 17 con España

La granadina Vera Molina, convocada para disputar el Mundial sub 17 con España