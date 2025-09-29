La granadina Vera Molina, convocada para disputar el Mundial sub 17 con España

La granadina Vera Molina entró en la convocatoria de la selección española para disputar el Mundial sub 17 de Marruecos, por lo que se ausentará ... de la dinámica del primer equipo rojiblanco, así como del filial, en octubre y parte de noviembre entre la concentración previa y la fase final del campeonato.

La centrocampista de 16 años formará parte de la lista de 21 jugadoras de la seleccionadora Milagros Martínez que se concentrará desde el lunes 6 en la localidad malagueña de Estepona para preparar la cita mundialista. El combinado nacional disputará dos amistosos ante México y Estados Unidos antes de poner rumbo a Marruecos el día 15.

La fase de grupos del torneo abarcará los días 19 y 25, con Colombia, República de Corea y Costa de Marfil como rivales asignados en su grupo. La final está prevista para el 8 de noviembre, fecha hasta la que podría prolongarse la baja de la granadina con el Granada, que cuenta con falta de efectivos ante las lesiones de Leles Carrión y Sonya Keefe.

Vera Molina debutó en Liga F con el Granada en la jornada 2 de la presente temporada. El cuadro nazarí cayó derrotado en Los Cármenes contra el Badalona Women (0-2). La jugadora ocupó el extremo izquierdo y fue titular, dejando buenas sensaciones, algo que corroboró la preparadora madrileña tras el partido. Volvió a actuar en la segunda parte en la última derrota frente al Atlético de Madrid, además de ser una habitual con el filial.