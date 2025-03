Granada - Villarreal | Unai Emery: «Ganar en Granada era un reto para nosotros»

José Ignacio Cejudo GRANADA Sábado, 3 de abril 2021, 17:37 Comenta Compartir

Unai Emery ignoró la pregunta que se le hizo en la rueda de prensa postpartido acerca de su reencuentro con Diego Martínez y su deteriorada relación tras el incidente de la primera vuelta: «Está haciendo un gran trabajo. El Granada está teniendo un nivel competitivo muy interesante, con buenos rendimientos desde Segunda división, en Primera y en Europa League. Le reconozco ese trabajo». Más allá de ello, el entrenador del Villarreal felicitó a los suyos por el triunfo en Los Cármenes. «Esta victoria era un reto para dar el paso y asentarnos para competir hasta el final por puestos de Europa League; es la primera vez que conseguimos tres victorias consecutivas y recuperamos posiciones tras haberlas perdido desde la zona Champions», se congratuló.

«El equipo hizo un partido completo, está generando una mentalidad competitiva dentro de su proceso por la regularidad, encontrando respuestas a situaciones que en un momento dado no salen bien. LaLiga marca la continuidad. Estamos aprendiendo para no repetir errores», expuso Unai Emery sobre el encuentro de los suyos. «Cuando un equipo pone el listón alto en cuanto a su despliegue sobre el campo, que no es fácil, mejora; tenemos que seguir haciéndolo. Convivimos con la dificultad con mucha intensidad y disfrutándolo. Debemos mantener la regularidad y asentar estas mejoras. La vuelta de jugadores lesionados ayuda para encontrar alternativas y generar rendimiento desde la competitividad interna», agradeció.

También tuvo palabras de elogio para Gerard Moreno, protagonista del partido con un 'hat trick'. «Gerard tiene confianza y se siente seguro de todo lo que hace, protegido por el club y sus compañeros. Ya hizo una buena temporada el curso pasado y le está dando continuidad. Busca su sitio y aparece donde le viene mejor al equipo. En la Selección le cuidaron y tenía ganas de jugar, se sintió muy bien el miércoles contra Kosovo y no tenía molestias. Nos da algo muy importante, el gol, así como mucha presencia, confianza y trabajo», compartió Unai Emery. «Necesita a sus compañeros y ellos saben que deben estar a su nivel de rendimiento y exigencia, lo que ayuda. Somos un equipo con experiencia y maduro que sabe jugar bajo exigencias altas», apremió a sus pupilos.