Granada - Villarreal Diego Martínez, sobre Unai Emery: «Hay cosas más importantes en la vida» SALA DE PRENSA El entrenador del Granada reconoce que su equipo «no estuvo a su mejor nivel» ante el Villarreal e invita a centrarse ya en una «cita histórica» frente al Manchester United Diego Martínez dirige a sus futbolistas desde la banda de Los Cármenes. / RAMÓN L. PÉREZ JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 3 abril 2021, 17:34

Ni Diego Martínez ni Unai Emery se adentraron durante sus respectivas ruedas de prensa postpartido en Los Cármenes en la relación personal que tanto les unía y que ahora parece rota desde el encontronazo que mantuvieron en el partido de la primera vuelta en el Estadio de la Cerámica. El vigués esperó al vasco en la bocana de vestuarios, este salió con el partido empezado y, ante su ofrecimiento, apenas le chocó la mano queriendo pasar de largo; al final del encuentro, tras el pitido, el entrenador del Villarreal escapó rápidamente mientras el del Granada saludaba a todos y cada uno de sus rivales. «En la vida hay cosas mucho más importantes», se encogió Diego Martínez, con una sonrisa irónica.

«Unai (Emery) es un entrenador 'top' y todos queremos ganar siempre. Les felicitamos por hacerlo y les deseamos toda la suerte del mundo en adelante y para el jueves en su trayectoria en la Europa League», esgrimió el técnico rojiblanco. «Me hace mucha gracia esto, porque con Raúl Espínola (su segundo), al que considero un hermano, también debato y discuto y hasta nos podemos enfadar; esto es fútbol. Hay cosas más importantes en la vida, como disfrutar de cada momento y respetar al rival», expuso Diego Martínez en respuesta.

En cuanto al partido en sí, admitió que su equipo «no estuvo a su mejor nivel». «El inicio fue bueno y veía al equipo bien, pero a partir del 0-1 se complicaron mucho las cosas; esa jugada del penalti trastoca tus planes y luego encajas rápido el segundo. Cuando no estás a tu mejor nivel y el rival sí, tan acertado, y tus momentos de meterte en el partido como el uno contra uno de Soldado o el penalti luego no los aciertas se hace muy difícil», razonó. «No estuvimos a nuestro mejor nivel, empezando por el entrenador, que es el primero en las derrotas y el último en las victorias, ante un rival de tanta calidad y un jugador, Gerard Moreno, en estado de gracia, algo que me alegra para la Eurocopa», reflejó.

«Fue una pena no aprovechar sobre todo los momentos puntuales que en estos partidos te permiten acortar las diferencias o te dan un impulso anímico. Cuando no llega ni eso, hay que pasar página, felicitar al rival y seguir adelante», invitó Diego Martínez. En cuanto a los dos penaltis señalados en el partido, lo que eleva hasta los diez los que van en el campeonato como el equipo con más castigos de este tipo en contra de LaLiga, el técnico lo reconoció como «un número alto», aunque insistió en su mensaje habitual: «Siempre respetamos a los árbitros, a los del campo y a los del VAR, y así vamos a seguir». «Sufrir cuatro en dos partidos contra un equipo tan potente como el Villarreal lo hace aún más difícil, por eso quizás valoramos más el empate en la ida. Son cosas del fútbol, circunstancias», asumió sin más.

Diego Martínez quiso contextualizar el 0-3 con el Villarreal. «Recuerdo que en agosto de 2019 fuimos allí con un 'once' titular en el que solo Soldado había jugado en Primera y diez jugadores, y yo, veníamos de Segunda. Un año y medio después estamos en cuartos de la Europa League, con 36 puntos en Liga y la posibilidad de conseguir la permanencia, que es nuestro objetivo real, en medio de un momento histórico que este equipo se ha ganado vivir», recordó. «Hay que aprender, mejorar y pasar página. El jueves tenemos uno de los partidos más importantes de nuestra historia; en abril, eso significa que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas bien aunque estemos fastidiados por el resultado y la derrota», resaltó.

«Llevamos mucho tiempo rindiendo más allá de las expectativas gracias a estos futbolistas. Siempre lo intentamos. A partir de ahí, resaca emocional 'cero' y a por una cita histórica. Si nos lo hubiesen preguntado al principio de la temporada, lo habríamos firmado», insistió Diego Martínez. «No debemos olvidar lo que somos. Estamos viviendo uno de los momentos más bonitos de nuestra historia por la humildad, el respeto y la confianza en nosotros mismos y por estar en los partidos siempre más allá de las circunstancias», añadió.

Para el vigués es aún una incógnita con qué jugadores podrá contar de cara a la ida del jueves frente al Manchester United. Intriga por molestias en la ingle Kenedy: «Nos asustamos porque además le habíamos preguntado previamente cómo estaba y queríamos gestionar los minutos». «Muchas veces no es una cuestión de alta médica sino de puesta a punto. Como Darwin, que tuvo más minutos de los que debía y no está a su mejor nivel. Esto es muy complicado, hay que encajar muchas piezas y son ya 47 partidos en abril. No sé si recuperaré futbolistas para el jueves», se encogió.

«Una cosa es la disponibilidad y otra estar al 100%, sobre todo en este tipo de partidos ante los mejores equipos del mundo que se hacen tan difíciles, del máximo nivel y exigencia. Si a eso restas operaciones, lesiones, dinámicas de trabajo… Para estar bien debemos ir al límite, y para competir contra estos equipos al 120%. Siempre lo hacemos así y lo conseguimos, aunque haya días en los que no nos dé», explicó Diego Martínez.