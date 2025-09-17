El Granada vuelve a entrenar sin Sola ni Bouldini
Baïla Diallo se ejercita con aparente normalidad de nuevo ya de cara a la visita al Burgos del lunes
Granada
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:37
El Granada retomó este miércoles los entrenamientos tras la derrota con el Leganés en Los Cármenes sin Álex Sola ni Moha Bouldini. Pacheta sí pudo ... volver a contar con Baïla Diallo de nuevo con aparente normalidad. el lateral izquierdo apunta ya a la visita al Burgos del lunes tras lesionarse después de la primera jornada, pronto aún para su reincorporación el pasado domingo.
La sesión, primera de la semana, precedió el Trofeo del Olivo amistoso con el vecino Real Jaén que el Grranada afrontará el jueves. Como recreativistas, Pacheta mantuvo a Samu Cortés, Pere Haro y Gael Joel. Como tercer portero ejerció Iker García, titular en el filial.
