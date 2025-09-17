Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rondos en el entrenamiento del Granada este miércoles. J. I. C.
Dos ausencias

El Granada vuelve a entrenar sin Sola ni Bouldini

Baïla Diallo se ejercita con aparente normalidad de nuevo ya de cara a la visita al Burgos del lunes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:37

El Granada retomó este miércoles los entrenamientos tras la derrota con el Leganés en Los Cármenes sin Álex Sola ni Moha Bouldini. Pacheta sí pudo ... volver a contar con Baïla Diallo de nuevo con aparente normalidad. el lateral izquierdo apunta ya a la visita al Burgos del lunes tras lesionarse después de la primera jornada, pronto aún para su reincorporación el pasado domingo.

