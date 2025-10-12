El Granada vuelve al descenso por la goleada de la Real B al Andorra

El Granada volvió a la zona de descenso por la goleada de la Real Sociedad B al Andorra, su próximo rival precisamente en el Principado ... el viernes que viene (20.30 horas). El filial 'txuri urdin' se resarció de la 'manita' que encajó en Los Cármenes con un doblete de Gorka Carrera en los primeros minutos de cada parte y otra diana de Lander Astiazarán.

La Real B saltó de la zona roja con nueve puntos para provocar un empate entre seis equipos, incluido el Granada, que de momento tiene a los rojiblancos por el más perjudicado a falta de que jueguen el Sporting y el Córdoba, ambos en casa, con el Racing este domingo y con la Cultural Leonesa ya el lunes respectivamente.

El próximo rival del Granada, además, perdió por expulsión al central Gael Alonso tras una dura entrada por la que vio la tarjeta roja directa. Había sido titular en las nueve jornadas previas, con dos goles incluso.