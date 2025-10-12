Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas de la Real Sociedad B celebran uno de sus goles al Andorra. Real Sociedad
Clasificación en Segunda

El Granada vuelve al descenso por la goleada de la Real B al Andorra

El próximo rival de los rojiblancos pierde por expulsión al central Gael Alonso por una dura entrada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:20

El Granada volvió a la zona de descenso por la goleada de la Real Sociedad B al Andorra, su próximo rival precisamente en el Principado ... el viernes que viene (20.30 horas). El filial 'txuri urdin' se resarció de la 'manita' que encajó en Los Cármenes con un doblete de Gorka Carrera en los primeros minutos de cada parte y otra diana de Lander Astiazarán.

