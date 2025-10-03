El Granada se vuelca con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

R. I. Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 16:16 Comenta Compartir

El Granada Club de Fútbol refuerza su compromiso con la candidatura de la ciudad de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, mismo año en que el Club cumplirá 100 años de historia.

Durante el encuentro que el primer equipo rojiblanco disputará frente a la Real Sociedad B, este sábado 4 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes, la entidad nazarí realizará una serie de acciones conjuntas con el Ayuntamiento de Granada, para actuar como altavoz de la candidatura.

Entre ellas, los jugadores saltarán al césped con una camiseta apoyando la iniciativa Granada 2031, con la que se harán además la fotografía oficial del once inicial. Asimismo, 22 niños de la Escuela Granada CF saldrán de la mano de los jugadores de ambos conjuntos también portando la misma camiseta.

Por otro lado, el spot de la candidatura se emitirá en el videomarcador del estadio y habrá presencia gráfica a nivel corporativo de Granada 2031 en las pantallas LED. Por último, se realizará una foto institucional en el palco, con la directiva del Granada CF y representantes de la corporación municipal con una camiseta oficial con la inscripción de la candidatura.

Cabe resaltar que la última Capital Europea de la Cultura de una ciudad española fue la de San Sebastián en 2016, por lo que la presencia del filial guipuzcoano en este encuentro añade un valor simbólico a la acción.

El Granada CF fortalece así su vínculo con las instituciones de la ciudad y, especialmente, con la cultura, en su compromiso por dar a conocer las tradiciones, estimular la creación artística y fomentar la innovación y el emprendimiento en los sectores cultural y creativo.