El Granada volverá a lucir el patrocinio de Cervezas Alhambra

Cervezas Alhambra volverá a la camiseta del Granada por primera vez desde 1998. El logo de la empresa granadina lucirá en el frontal de la camiseta del equipo los tres próximos partidos -contra Cádiz, Valladolid y Zaragoza- a modo de patrocinador principal con motivo del centenario de la compañía el próximo 4 de noviembre. «Una unión verdaderamente icónica al recrear una de las camisetas más queridas por el granadinismo 28 años después», se congratularon las entidades protagonistas.

Este acuerdo forma parte del programa impulsado por la Cámara de Comercio de Granada, dentro de la alianza firmada a comienzos de temporada por la que diferentes empresas de la ciudad y la provincia se suman como patrocinadores del Granada. El acto de presentación tuvo lugar en la Fábrica de Cervezas Alhambra e intervinieron Javier Vilar-Sancho, director de marketing de Cervezas Alhambra, y Elisabeth Montoya, directora de la fábrica; junto al director general del Granada, Alfredo García Amado, el representante institucional y director de la Ciudad Deportiva, Lucas Alcaraz, y los miembros del primer equipo masculino Pacheta, Manu Lama y Sergio Rodelas.

«La insistencia de los aficionados hizo que todo acabara en buen puerto. Esta iniciativa redondea las actividades por nuestro centenario», celebró Javier Vilar-Sancho. «Al entrar se nota lo especial que es la fábrica y el cariño con el que se trabaja. Nosotros, en el fútbol, no podemos hacerlo 'sin prisa' como reza su eslogan, pero es muy bonito que esta sea la primera empresa granadina que se sume al acuerdo con la Cámara de Comercio y si nos va bien, se mantendrá», bromeó Alfredo García Amado, quien recordó que Lucas Alcaraz era el entrenador rojiblanco la última vez que Cervezas Alhambra lució en la camiseta del Granada. «Ojalá nos vaya a todos fenomenal y haya otro centenario en el que se siga pensando en el Granada. Los que somos bebedores y vemos su grifo por otras partes de España reconocemos cómo se exporta cultura granadina», abundó este último.