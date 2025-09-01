Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada - Mirandés | La crónica

Un Granada cada vez más calamitoso

Tres jornadas y tres derrotas para un equipo bisoño, que vuelve a jugar con diez por una pifia atrás y que ni supo sostener el empate que logró en inferioridad

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025

Este Granada es cada vez más calamitoso. Tres jornadas, tres derrotas y tres rojas, el 'hat trick' que nadie querría. Se confirma su bisoñez, un ... equipo de pardillos reunidos que le ponen fe, pero a los que les faltan muchísimas cualidades, unas colectivas y otras individuales. Esta vez le tocó 'inmolarse' a Pere Haro, lateral izquierdo superado por los acontecimientos, como tantos. Hubo un arrebato de remontada con los cambios posteriores de Pacheta, logrando el empate en inferioridad, pero ni siquiera supieron proteger el punto por otro fallo garrafal. Un saque de banda que pareció un centro por su distancia y que el uruguayo Petit convirtió en un remate ajustado, aunque con algo de ayuda de un Luca Zidane a medio vestir. Fue foco de críticas desde entonces, aunque no es el único responsable de una escuadra que encalla pronto y que da poco de sí.

