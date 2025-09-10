Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla lamenta la derrota sufrida ante el Deportivo en Los Cármenes este curso. J. M. Baldomero

El Granada valora todos los escenarios con Hongla

«Tenemos una plantilla joven, pero competitiva y con hambre por triunfar», afirma Amado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:37

El Granada no se cierra puertas con Martin Hongla, jugador que se mantuvo en el club pese a encontrarse durante la última ventana estival de ... fichajes en la rampa de salida. Así lo valoró Alfredo García Amado, director general del club, que asumió que «aún quedan mercados abiertos» en otras ligas extranjeras. «Ahora vuelve con su selección y se integrará en la dinámica de Pacheta como uno más. Si llegan ofertas por él, las valoraremos», explicó.

