El Granada valora todos los escenarios con Hongla

El Granada no se cierra puertas con Martin Hongla, jugador que se mantuvo en el club pese a encontrarse durante la última ventana estival de ... fichajes en la rampa de salida. Así lo valoró Alfredo García Amado, director general del club, que asumió que «aún quedan mercados abiertos» en otras ligas extranjeras. «Ahora vuelve con su selección y se integrará en la dinámica de Pacheta como uno más. Si llegan ofertas por él, las valoraremos», explicó.

La incertidumbre continúa rodeando al futuro de Hongla como rojiblanco, aunque las opciones para su salida de agotan tras el cierre del mercado en la gran mayoría de ligas. Por lo pronto, seguirá trabajando junto al resto de la plantilla, que fue valorada por el directivo tras acometer once altas en los últimos meses. «Contamos con un equipo joven en su mayoría, también con algunos jugadores de experiencia, pero es competitiva. Tienen hambre por triunfar», añadió.

Amado aseveró que el diseño de la plantilla estuvo marcada «por los criterios deportivos de los técnicos. Entre otros, Javier Melgar, Javi Alonso y el propio Pacheta, que tiene peso en dichas decisiones. Debido a las limitaciones económicas que teníamos, intentamos no transmitir demasiada debilidad. Podríamos haber vendido a Lucas Boyé antes por menos dinero y habríamos podido inscribir antes a los últimos fichajes, pero entendíamos que había que optimizar esa venta», aclaró.

En cuanto al técnico, «está satisfecho con la plantilla final, con dos jugadores por puesto. Ya lo dijo él, tiene más opciones que antes. Nos encargamos de reforzar las posiciones que él nos pedía y con efectivos que fuesen de su agrado», relató. Sobre el objetivo del equipo, «nos centramos en ganarle al Leganés el domingo. A partir de ahí, queremos conseguir los 50 puntos cuanto antes. Una vez los tengamos, ya veremos qué hay por delante», concretó.

«Tenemos 19 fichas profesionales, más aquellas de los chicos del filial como Oscar, Rodelas... Hemos incorporado futbolistas en función de los huecos vacantes de los que disponíamos. Cerramos pronto a Pau Casadesús, Pedro Alemañ y Baïla Diallo. No tienen un nombre destacado, pero estaban ojeados y analizados por los técnicos. Luego, la pauta nos la marcó el control económico de LaLiga», asumió.

En cuanto a futuras renovaciones, «nos pondremos a ello con las de Pablo Sáenz, Oscar y Sergio Rodelas», adelantó.

Weissman y Stoichkov

El director general de la entidad también valoró las salidas de Shon Weissman y Stoichkov. «Tuvimos la salida del primero cerrada al Fortuna Düsseldorf. El jugador había viajado incluso y completado el reconocimiento médico y hasta las fotos, pero al final se cayó por temas políticos. No rindió como esperábamos de él cuando lo fichamos y le buscamos una salida, sin más. No tiene ningún expediente abierto por bajo rendimiento, ni nada», informó.

Sobre el gaditano, «nunca tuvimos una oferta de compra por él. Hemos participado en negociaciones con el equipo que todos sabéis -el Al Wakrah emiratí-, pero la única pferta formal que nos llegó fue de cesion. Nos negamos. Al final, aceptamos la del Deportivo porque venía Mohamed Bouldini en un intercambio. Se trataba de una posición prioritaria y más importante de reforzar que la del propio Stoichkov. A nivel salarial, no hay gran cambio. Fue una decisión puramente deportiva», cerró.

Otros nombres por el que fue preguntado fueron los de Luca Zidane, que «no ha tenido ofertas»; Diego Mariño, al que «se le ofreció la renovación por un año y otro opcional por condición de partidos. Él pidió dos temporadas y al club le pareció demasiado»; Carlos Neva, «había terminado su etapa»; Ricard Sánchez y Miguel Ángel Brau, «la entidad quiso ampliar sus vínculos, pero a ninguno les pareció suficiente su oferta», terminó.