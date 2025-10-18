Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafael Lamelas.

«¿Qué sería de este Granada con una uña de Uzuni?»

El periodista de IDEAL Rafael Lamelas analiza el partido del Granada en Andorra

Rafael Lamelas

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:36

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  3. 3

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  4. 4 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  5. 5

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  6. 6 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  7. 7 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  8. 8 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  9. 9

    La operación contra el narco se extendió por hasta 25 pueblos de tres provincias
  10. 10

    La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada

