El Granada sufre otro apagón generalizado en todas las líneas

El Granada volvió a mostrar su peor cara fuera de casa. La desidia y la pasividad provocaron el cortocircuito del sistema rojiblanco, muy superado por ... el cuadro malaguista tanto con un trivote de inicio en el centro del campo, como con el 'sacrificio' de Martin Hongla al descanso para jugar con dos puntas. Un apagón generalizado en un momento clave de la temporada.

R. I.

A pesar de que contó con superioridad en el medio al inicio, el conjunto nazarí no fue capaz de hilvanar tres pases consecutivos. La sala de máquinas no se activó, con el Málaga cómodo jugando por las bandas con un ritmo endiablado. La horchata en las venas de gran parte de los titulares no ayudó, por lo que Escribá movió el banquillo al descanso.

El técnico eliminó de la ecuación a Martin Hongla, catastrófico con y sin balón. En su lugar entró Borja Bastón para pasar a un 4-4-2. El ariete jugó bien de espaldas, aunque se diluyó con el paso de los minutos. El Granada no reaccionó, así que se cambió a una formación de 3-5-2 con Lama sumándose a la zaga, Reinier a la mediapunta y Tsitaishvili cambiándose a la banda izquierda. El resultado fue idéntico, sin mordiente alguna. Un colapso.