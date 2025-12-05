Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los futbolistas del Granada celebran el gol de Rubén Alcaraz en Tenerife. LOF

Copa del Rey

El Granada CF tendrá nuevo rival el martes que viene

Los rojiblancos pasan a dieciseisavos de final y volverán a jugar dentro de dos semanas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

El Granada ya está en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y le tocará un equipo de Priemra división y en Los ... Cármenes. Muy pronto sabrá su próximo rival. Será en el sorteo que se celebrará el martes 9 de diciembre a partir de las 13 horas. Los encuentros se disputarán en la semana del 16, 17 y 18 de diciembre. De nuevo, serán eliminatorias a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. En el caso de ser del mismo nivel, la sede se decidirá por sorteo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  6. 6 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  7. 7 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  8. 8 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  9. 9 Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada CF tendrá nuevo rival el martes que viene

El Granada CF tendrá nuevo rival el martes que viene