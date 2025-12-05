El Granada CF tendrá nuevo rival el martes que viene

Los futbolistas del Granada celebran el gol de Rubén Alcaraz en Tenerife.

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07 | Actualizado 00:44h.

El Granada ya está en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y le tocará un equipo de Priemra división y en Los ... Cármenes. Muy pronto sabrá su próximo rival. Será en el sorteo que se celebrará el martes 9 de diciembre a partir de las 13 horas. Los encuentros se disputarán en la semana del 16, 17 y 18 de diciembre. De nuevo, serán eliminatorias a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. En el caso de ser del mismo nivel, la sede se decidirá por sorteo.

Para esta fase ya estarán los clubes que participan en la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El Atlético Baleares –conjunto de Segunda RFEF– y el Ourense –campeón de la Copa Federación– harán de anfitrión ante dos de ellos. Los otros dos 'gigantes' se cruzarán con alguno de los supervivientes restantes de la Primera RFEF: Guadalajara, Talavera, Eldense o Real Murcia. Los otros equipos clasificados de Primera son Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Real Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo, Sevilla, Valencia y Celta. De Segunda división, aparte del Granada, Huesca, Sporting de Gijón, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing y Burgos.

