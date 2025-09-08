Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Weissman, con la camiseta de su nuevo equipo. R. I.

Granada CF

El ex del Granada Shon Weissman ficha por el Blau-Weiss austríaco

Llega como agente libre tras desvincularse del club rojiblanco

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:38

El exrojiblanco Shon Weissman, que quedó desvinculado del Granada en el último día del mercado veraniego de fichajes a pesar de tener un año más ... de contrato, al final se enrola en un equipo austríaco, pero no por el Wolfsberger, que le pretendía. El delantero israelí se incorporará al Blau-Weiss, un conjunto más modesto, con el que se ata hasta final de temporada.

