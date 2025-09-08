El ex del Granada Shon Weissman ficha por el Blau-Weiss austríaco

Granada CFEl ex del Granada Shon Weissman ficha por el Blau-Weiss austríaco
Llega como agente libre tras desvincularse del club rojiblanco
Granada
Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:38
El exrojiblanco Shon Weissman, que quedó desvinculado del Granada en el último día del mercado veraniego de fichajes a pesar de tener un año más ... de contrato, al final se enrola en un equipo austríaco, pero no por el Wolfsberger, que le pretendía. El delantero israelí se incorporará al Blau-Weiss, un conjunto más modesto, con el que se ata hasta final de temporada.
Weissman estuvo en el escaparate de salida durante meses, pero se vio afectado por aquellas expresiones suyas en redes sociales sobre la situación en Gaza, que eliminó.
