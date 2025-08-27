El Granada retoma las presentaciones pendientes

FichajesEl Granada retoma las presentaciones pendientes
Los aficionados podrán conocer a Pedro Alemañ, José Arnaiz y Jorge Pascual
Granada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:19
El Granada retomará este jueves las presentaciones pendientes de sus fichajes con Pedro Alemañ, José Arnaiz y Jorge Pascual. Los aficionados que deseen conocerles de ... primera mano podrán acudir a Los Cármenes a partir de las 19.45 horas, con acceso libre por la puerta 5.
Las presentaciones de Alemañ, Arnaiz y Pascual siguen a las de Pau Casadesús, Ander Astralaga, Baïla Diallo y Souleymane Faye de hace dos semanas, en la antesala de la inauguración del campeonato con el Deportivo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.