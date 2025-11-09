Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del gol de Alemañ. José Miguel Baldomero

Granada - Zaragoza | La crónica

El Granada respira entre achaques

El equipo quiebra su racha sin ganar, no sin angustia, remotando un gol tempranero del Zaragoza, con unos minutos finales de dudas hasta la rúbrica de Arnaiz

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

El Granada respira entre achaques a costa de un Zaragoza que se hunde en la cola de la clasificación. Marcaron primero los maños, en una ... metedura de pata mayúscula de Luca y Oscar, volviendo el estado de nervios a Los Cármenes, donde no se concebía un resultado así. Antes del descanso, los rojiblancos ya maquillaron la situación, recuperando la iniciativa, con un Jorge Pascual sublime, goleador primero y asistente después, tras el entreacto. Sin embargo, el partido no quedó visto para sentencia. Los locales se enredaron, los visitantes buscaron el empate, pero en el alargue sí llegó la rúbrica de José Arnaiz, al que le hacía mucha falta esta muesca en su revolver.

