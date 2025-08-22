Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla intenta despejar un balón junto al Loïc ante Martón. LOF

Eibar - Granada | La crónica

Al Granada le reponen la misma peli de terror en Eibar

El equipo sigue con su sino de siempre en Ipurua, tras un partido espantoso incluso con todos los refuerzos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:42

Al Granada le repusieron la misma peli de terror de siempre en Ipurua, quizás en un montaje del director más 'gore' que en otras ocasiones, ... atados todos a las sillas y con los párpados estirados con pinzas como en 'La Naranja Mecánica'. Los rojiblancos parecían menores descarriados como para entrar al cine a contemplar filmaciones así, solo para adultos. Hasta los mayores parecieron afligidos por la atmósfera que generan los armeros. El ridículo fue espantoso para el conjunto de Pacheta, que ni con fichajes logró una metamorfosis, nulo de nuevo en ataque y tétrico atrás, con chillidos para todos. Si Lama cometió una torpeza en Los Cármenes para irse a la ducha antes de tiempo, esta vez fue Loïc el que cometió un fallo garrafal, con una mano teniendo amarilla que mermó aún más a su equipo. Ya perdían los nazaríes por 1-0 y en la falta cayó el segundo del casi cuarentón Arbilla. Después, un tercero que descuartizó a una escuadra ya con todos sus refuerzos, pero lejos de la competitividad.

