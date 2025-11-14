Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

El Granada renueva a Flores, un prometedor central

Juega con el Recreativo habitualmente, pero está en dinámica del primer equipo

R. I.

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:42

El Granada y Juan José Flores, prometedor central del Recreativo Granada, alcanzaron un acuerdo para su ampliación contractual hasta el 30 de junio de 2028. ... El defensa sevillano está en dinámica del primer equipo.

