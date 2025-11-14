El Granada renueva a Flores, un prometedor central

El Granada y Juan José Flores, prometedor central del Recreativo Granada, alcanzaron un acuerdo para su ampliación contractual hasta el 30 de junio de 2028. ... El defensa sevillano está en dinámica del primer equipo.

Flores llegó a la entidad en enero de 2024, para enrolarse en el Juvenil B. En esta presente campaña pasó a formar parte del filial, con el que acumula ocho encuentros disputados, además de haber debutado conlos 'mayores' en el partido de Copa del Rey frente al CD Roda.

«El club celebra la renovación del futbolista, al igual que le desea la mayor de las suertes en los retos que, juntos, nos esperan por delante», reflejó el Granada en su comunicado.