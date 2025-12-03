Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Ángel Pérez expulsa a Carlos Isaac para luego corregirse. José Miguel Baldomero
El Granada CF se reencuentra en la Copa con el árbitro que corrigió la roja en el Córdoba

Manuel Ángel Pérez será el responsable de impartir justicia en Tenerife tras admitir el CTA que la sala VOR se equivocó

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:10

El Granada CF se reencontrará este jueves en Tenerife por la Copa del Rey con Manuel Ángel Pérez, el árbitro que corrigió la expulsión de ... Carlos Isaac en el Córdoba durante el derbi que acabó con empate hace dos jornadas en Los Cármenes. El colegiado del comité madrileño será quien imparta justicia en el Estadio Heliodoro Rodríguez López después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitiera que la sala VOR se equivocó en aquella acción polémica en el Zaidín al instarle a revisar el castigo sin existir un error manifiesto.

