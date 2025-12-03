El Granada CF se reencuentra en la Copa con el árbitro que corrigió la roja en el Córdoba

El Granada CF se reencontrará este jueves en Tenerife por la Copa del Rey con Manuel Ángel Pérez, el árbitro que corrigió la expulsión de ... Carlos Isaac en el Córdoba durante el derbi que acabó con empate hace dos jornadas en Los Cármenes. El colegiado del comité madrileño será quien imparta justicia en el Estadio Heliodoro Rodríguez López después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitiera que la sala VOR se equivocó en aquella acción polémica en el Zaidín al instarle a revisar el castigo sin existir un error manifiesto.

«Manuel me dio una explicación del reglamento que debo entender y que le agradezco, a partir de que el balón se le fuera con el control, pero no la entiendo porque le impactaron antes. Me siento perjudicado. Él vio roja y le llamaron para que la corrigiera; y en otra, un posible penalti muy gris sobre Álex Sola en el que le pisaron, no lo hicieron«, expuso Pacheta a continuación de aquel duelo regional.

Esta vez, al menos, no habrá VAR alguno que pueda confundir a Manuel Ángel Pérez. La Copa no incluye la tecnología hasta los octavos de final, por lo que el criterio del árbitro del campo será el único imperante tanto en estas dos primeras eliminatorias como en la posterior. El colegiado madrileño coincidió con el Granada ya en dos partidos anteriores la temporada pasada, ambos de Segunda división y también en Los Cármenes, con victorias ante Racing y Castellón y una expulsión incluso en ese último precedente.