El Granada recupera a Mohamed Bouldini y afronta la salida a Huesca sin ausencias

El Granada vació su enfermería con el regreso a la dinámica grupal de Mohamed Bouldini, que trabajó a las órdenes de Pacheta antes de que ... el equipo viaje a Huesca este sábado. El marroquí encadenó varias semanas de sesiones individuales de recuperación tras sufrir un golpe en el tobillo contra el Málaga en La Rosaleda hace varias semanas. Por primera vez desde que comenzó la competición, el técnico dispuso de toda su plantilla para preparar el próximo choque liguero.

Fue de los últimos en salir al césped de la Ciudad Deportiva poco después de las 11.00 horas. Bouldini, junto a sus compañeros, asistió a la sesión de vídeo del cuerpo técnico y completó trabajo previo en el gimnasio antes de unirse al resto del grupo en los ejercicios grupales. Durante los minutos abiertos para la prensa, el cuadro de Pacheta realizó calentamiento y pases cortos y largos por parejas. Acto seguido, los futbolistas se dividieron por equipos para trabajar aspectos tácticos.

Los recreativistas Íker García, Gael Joel, Pere Haro y Samu Cortés participaron en el entrenamiento. De forma simultánea al primer equipo, el filial también se ejercitó en uno de los campos anexos de la instalación. Además, algunos operarios empezaron a numerar los asientos de la nueva grada, ya habilitada para los encuentros como local del Recreativo y del Femenino.