Mohamed Bouldini se incorpora al entrenamiento grupal con el Granada. Á. M.
Entrenamiento

El Granada recupera a Mohamed Bouldini y afronta la salida a Huesca sin ausencias

Pacheta trabaja con la totalidad de su plantilla disponible por primera vez desde que arrancó la temporada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:02

El Granada vació su enfermería con el regreso a la dinámica grupal de Mohamed Bouldini, que trabajó a las órdenes de Pacheta antes de que ... el equipo viaje a Huesca este sábado. El marroquí encadenó varias semanas de sesiones individuales de recuperación tras sufrir un golpe en el tobillo contra el Málaga en La Rosaleda hace varias semanas. Por primera vez desde que comenzó la competición, el técnico dispuso de toda su plantilla para preparar el próximo choque liguero.

