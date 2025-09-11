El Granada recupera a sus internacionales para el partido contra el Leganés

El Granada recuperó a sus futbolistas internacionales para preparar el duelo ante el Leganés del próximo domingo a las 21 horas en el estadio de ... Los Cármenes. El conjunto nazarí reincorpora este jueves a su dinámica del primer equipo a Ander Astralaga, Martin Hongla y Gael Joel, que acudieron a la concentración con sus respectivas selecciones.

El cancerbero vasco actuó de titular con España sub 21 en su segundo compromiso oficial de la ventana FIFA frente a Kosovo después de no haber disputado ni un minuto ante Chipre en el primero. Recibió un gol en el que poco pudo hacer, pero la 'Rojita' se acabó imponiendo con los tantos de Iker Bravo y Niño (1-3) en la segunda jornada del torneo clasificatorio para la Eurocopa sub 21.

Gael Joel tampoco participó en el primer duelo de Guinea Ecuatorial ante Santo Tomé y Príncipe, que acabó con victoria guineana (2-3). Sí que entró al campo en el segundo tiempo frente a Túnez, aunque la selección absoluta del granadinista cayó derrotada (0-1) en el clasificatorio para el Mundial ante Túnez.

Martin Hongla fue el único rojiblanco titular en sus dos compromisos con la selección. Completó los 90 minutos con Camerún en el triunfo sobre Eswatini (3-0) y 67 ante Cabo Verde, país que les negó la segunda victoria (1-0) en la misma competición que disputó Gael Joel.

Interés del Rubin Kazán

Según informaron medios rusos, el Rubin Kazán mantiene en su órbita a Martin Hongla, centrocampista deseado antes del cierre del mercado en dicho país. Pese a que la ventana estival de fichajes ya concluyó en las principales ligas europeas, en Rusia el desenlace tendrá lugar el viernes 12, lo que obligaría al conjunto del este de Europa a llevar a cabo la operación con celeridad.