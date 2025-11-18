Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta aplaude en el partido contra el Racing de Santander. P. V. / GCF

Clasificación virtual

El Granada estaría a un punto del 'play off' sin las seis primeras jornadas

El Córdoba, su próximo rival, subiría hasta la cuarta posición si se eliminara el mismo inicio del campeonato en Segunda

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

Una jornada más, el Granada acabó en puestos de descenso a 1ª RFEF. Hay varios factores que explican esta situación. El más evidente, que solo ... ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas, las comprendidas entre el partido con el Huesca fuera y la Real Sociedad B en casa, fecha octava tras la cual salió de la zona de peligro por única vez en este curso. Pacheta siempre achaca al arranque liguero esta situación arrastrada y lo cierto es que no le falta razón. Si se eliminaran para todos los equipos las seis primeras jornadas, aquel trance en el que el Granada apenas 'rascó' dos empates, los rojiblancos estarían a un punto del 'play off'.

