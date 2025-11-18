El Granada estaría a un punto del 'play off' sin las seis primeras jornadas

Una jornada más, el Granada acabó en puestos de descenso a 1ª RFEF. Hay varios factores que explican esta situación. El más evidente, que solo ... ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas, las comprendidas entre el partido con el Huesca fuera y la Real Sociedad B en casa, fecha octava tras la cual salió de la zona de peligro por única vez en este curso. Pacheta siempre achaca al arranque liguero esta situación arrastrada y lo cierto es que no le falta razón. Si se eliminaran para todos los equipos las seis primeras jornadas, aquel trance en el que el Granada apenas 'rascó' dos empates, los rojiblancos estarían a un punto del 'play off'.

Así, los nazaríes llevarían 13 puntos y serían séptimos, a un solo punto de la zona de promoción de ascenso. Ese corte lo delimitaría el Albacete con 14 puntos, los mismos que el Castellón, por encima debido a la diferencia de goles. El Córdoba, próximo rival del Granada, aparecería cuarto en esta clasificación virtual. Con quince puntos, los blanquiverdes igualarían a Las Palmas. En la zona de salto directo, Burgos con 16 puntos y Almería con 17, que encima contabiliza un encuentro menos por el aplazado ante el Ceuta.

En este fútbol ficción, el Granada llevaría tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota, la sufrida en Valladolid, una trayectoria más benigna que la que presenta con su situación real por su comienzo de ejercicio. De hecho, hasta este pasado fin de semana tenía números suficientes para estar en las eliminatorias, descabalgado por su empate en El Sardinero.

El equipo de Pacheta intentará salir de abajo de verdad y consolidarse en puestos de salvación en las próximas semanas. Su primera parada será el derbi en casa.