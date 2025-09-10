El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado

La rueda de prensa que el Granada fijó para este miércoles con el fin de hacer balance del mercado de fichajes tendrá un calado mayor ... que el puramente deportivo. El club prevé una comparecencia más profunda, en la que intervendrá en solitario el director general de la entidad, Alfredo García Amado. Tendrán cabida todas las cuestiones relacionadas con la actualidad rojiblanca, después de una primera exposición del gijonés en la que querrá explicar, entre otras cosas, los pormenores del límite salarial.

Así, el dirigente romperá con el silencio institucional establecido desde el último desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que también participaron el adjunto a la presidenta, Javier Aranguren, y los miembros de la dirección deportiva Miguel Melgar y Javi Alonso; si bien habría que retroceder más atrás para encontrar una participación de gente de la cúpula de mando bajo un formato convencional, en la sala de prensa de Los Cármenes y con cuestiones captadas por parte de los periodistas. Desde la salida de Matteo Tognozzi, solo hubo una intervención de pie con micrófonos y grabadoras de Amado tras la presentación de Pacheta.

En un momento preocupante para el Granada, con solo un punto en cuatro partidos, Amado tendrá que abordar muchísimos frentes. Sin salir de lo relacionado con el primer equipo masculino, su planificación, llena de sobresaltos, con problemas de inscripción incluidos. Los rojiblancos se vieron obligados a desprenderse de la mayoría de sus activos más cotizados, a pesar de que en aquel encuentro informal con los medios se subrayara que no era obligatorio vender futbolistas para incorporar a otros. La realidad contradijo aquello.

En relación a esto, el porqué de las visibles limitaciones económicas actuales, pese a que el Granada ha hecho algunas de las ventas más importantes de su historia en los últimos años. Si la bajada en derechos televisivos y pérdida de la ayuda al descenso ha supuesto semejante varapalo o si hay algo más, en relación al gasto en otras contrataciones o en los muchos finiquitos recientes, con ceses de entrenadores y directores deportivos, entre otros.

No son pocos los indicios acerca de una delicada situación financiera, que se muestra en ejemplos del día a día y que también tendrá que aclarar el director general. Además, está la parálisis en la ampliación de la Ciudad Deportiva, que a duras penas ha permitido que ya se puedan jugar los partidos del Recreativo Granada y del Femenino allí –esta semana lo hizo en Los Cármenes por coincidencia–, pero que a simple vista muestra que a esta fase le queda recorrido para finalizar. Un retraso que mantiene alejada a la mayoría de equipos de cantera, en los que también hay recortes que podrá argumentar.

Es probable que Amado quiera también aclarar algunos asuntos personales, a raíz de la especulación sobre un supuesto conflicto de intereses por su actividad paralela en la agencia de representación de la que ya era miembro al llegar al club, aunque desde la entidad ya corroboraron que es una labor de la que avisó documentalmente y que se le permite al quedarse al margen cuando ha habido negociaciones con los rojiblancos. Por último, también podrá enviar un mensaje a la propia masa social.