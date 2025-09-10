Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alfredo García Amado, Javier Aranguren, Javi Alonso y Miguel Melgar, en el último desayuno informativo de la entidad, tras el final de la pasada temporada. Pepe Marín

El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado

La rueda de prensa fijada para este miércoles, en la que hablará García Amado, se dedicará a asuntos diversos, no solo deportivos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10

La rueda de prensa que el Granada fijó para este miércoles con el fin de hacer balance del mercado de fichajes tendrá un calado mayor ... que el puramente deportivo. El club prevé una comparecencia más profunda, en la que intervendrá en solitario el director general de la entidad, Alfredo García Amado. Tendrán cabida todas las cuestiones relacionadas con la actualidad rojiblanca, después de una primera exposición del gijonés en la que querrá explicar, entre otras cosas, los pormenores del límite salarial.

