El Granada presenta una equipación especial con la que combatir el cáncer
La entidad destinará dos euros por cada compra a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer
Granada
Jueves, 9 de octubre 2025, 14:22
El Granada lanzó una equipación especial con la que combatir el cáncer. Así lo anunció la entidad, que presentó en redes sociales su cuarta vestimenta ... oficial de competición para la presente temporada en la que el rosa fucsia predomina en el global de la prenda. El club informó que donará dos euros de cada venta a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Los futbolistas Serigne Faye, Pedro Alemañ, Ari Mingueza y Linnéa Solvoll protagonizaron las fotografías oficiales de la campaña de la nueva zamarra, ya disponible para los aficionados en las tiendas oficiales del Granada. La camiseta, con el cuello, el escudo y otros detalles en rosa chicle, cuesta 85 euros para hombre y mujer, cinco euros más que la de niño. También se encuentran a la venta los pantalones de idénticos tonos a 45 euros (40 los de niño).
Os presentamos nuestra cuarta equipación, una camiseta que va más allá de su color 👚— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 9, 2025
🤝 El club donará 2€ a la AECC @ContraCancerEs por cada camiseta vendida para proyectos de investigación contra el cáncer
Las medias de la equipación alcanzan un importe de 18 euros en todas sus versiones. El 'mini kit' de niños de hasta seis años -pantalón y camiseta- queda en 85 euros. Hasta el momento, el primer equipo masculino ha utilizado las vestimentas rojiblanca y gris, inédita aún la blanquiazul, que sí ha sido portada por el Femenino. Ahora la fucsia contra el cáncer se suma al catálogo nazarí.
