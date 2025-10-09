Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas rojiblancos Ari Mingueza, Linnéa Solvoll, Pedro Alemañ y Serigne Faye posan con la camiseta. GCF
Nueva camiseta

El Granada presenta una equipación especial con la que combatir el cáncer

La entidad destinará dos euros por cada compra a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:22

El Granada lanzó una equipación especial con la que combatir el cáncer. Así lo anunció la entidad, que presentó en redes sociales su cuarta vestimenta ... oficial de competición para la presente temporada en la que el rosa fucsia predomina en el global de la prenda. El club informó que donará dos euros de cada venta a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.

