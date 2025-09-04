Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ariel C. Rojas
Presentación

El Granada presenta a Bouldini, Gagnidze, Sola y Alcaraz ante doscientos aficionados

Los últimos refuerzos del mercado nazarí encandilan en el acto más multitudinario del verano

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:37

Se acabaron las presentaciones en el Granada. Al menos, hasta enero a nivel de futbolistas. Mohamed Bouldini, Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz, los ... flamantes refuerzos rojiblancos, protagonizaron la tercera y última tras el cierre del mercado estival ante alrededor de dos centenares de hinchas, que presenciaron a sus nuevos ídolos con un objetivo bien claro en mente: remontar para escapar del descenso a Primera RFEF, una caída que asusta hasta el más valiente.

