El Granada presenta a Bouldini, Gagnidze, Sola y Alcaraz ante doscientos aficionados

Se acabaron las presentaciones en el Granada. Al menos, hasta enero a nivel de futbolistas. Mohamed Bouldini, Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz, los ... flamantes refuerzos rojiblancos, protagonizaron la tercera y última tras el cierre del mercado estival ante alrededor de dos centenares de hinchas, que presenciaron a sus nuevos ídolos con un objetivo bien claro en mente: remontar para escapar del descenso a Primera RFEF, una caída que asusta hasta el más valiente.

Con el periodista Antonio Callejón como maestro de ceremonias, los jugadores saltaron al césped de uno en uno ante los aplausos de los granadinistas para posar con su nueva camiseta antes de someterse a la rueda de preguntas para darse a conocer ante la hinchada. Primeramente, se introdujo a Bouldini, marroquí con un poco de castellano con el que defenderse y que pasó de su país al fútbol europeo en pocos años. «Arranqué en el Rayo Casablanca de mi ciudad y luego me fui a Portugal, donde crecí mucho como jugador. La mejor etapa de mi carrera fue en el Levante, donde metí 16 goles en dos temporadas. Disfruté mucho», reconoció el delantero.

Y de aquellos inicios, a hoy en Granada. «Se trata de un club muy conocido, un histórico español. Ya pude comprobarlo en mi debut, con un campo lleno de gente. Fue impresionante. Ojalá pueda marcar mucho y festejarlo con la afición», añadió. Con menos conocimiento del idioma pero con ganas de hacerse entender, Gagnidze arrancó la ovación del público con su «hola a todos», así como su peculiar peinado. De ahí pasó al inglés. «No me gusta hablar de mí, pero mi 'look' es sensacional», bromeó. El georgiano se presentó como una persona «feliz de estar aquí, en una liga que seguía desde que era un niño. Daré lo mejor de mí, de '6' o de '10' -sus posiciones predilectas-. Me gusta construir con balón, pero también me centro en el juego sin él. El objetivo tiene que ser el de volver a la máxima categoría», concluyó.

Más se extendieron Álex Sola y Rubén Alcaraz, producto nacional. El primero, vasco y canterano de la Real Sociedad, «el club de su vida y de su familia», como indicó antes de puntualizar: «àhora llevo el escudo del Granada y es por el que voy a pelear al máximo». Extremo en el Getafe y en otros periplos, ahora le tocará retrasar su posición. «El míster me quiere para jugar de lateral, la posición en la que empecé a jugar, peor también subo al ataque. Me gusta ayudar al equipo con asistencias, goles o como pueda», comentó. Sola goza de experiencia en Primera, Segunda y Europa League pese a sus 26 años, lo que lo convierte en una pieza más que útil para el Granada.

La historia de Alcaraz

«Cuando me llegó la opción de venir, no dudé. Granada es una ciudad preciosa. Escucho su nombre y me viene a la mente la Primera división. Quiero volver a sentirme importante y este club es ideal», asumió el nostiarra, que se delató como un gran seguidor de 'anime'. «Me enganchó mi mejor amigo y ahora me paso todos los viajes viendo series», bromeó junto a Alcaraz, el último en llegar tras unas jornadas previas llenas de vaivenes. «Dejé Cádiz y cogí el coche para volver a Girona, donde tengo mi casa con mi mujer y mis dos hijos. Cando iba por Valencia, me llamaron de la dirección deportiva del Granada para convencerme. Luego, Pacheta. Paré en un área de servicio, me tomé un café y me lancé. Y aquí estoy», relató el mediocentro.

Tras avisar a sus familiares, el 'ex' del Cádiz regresó tras sus pasos hasta recalar en Los Cármenes, estadio donde ya marcó un gol como rival. «Lo llego a saber y hubiese apuntado al marcador», rió junto a la grada. Con 316 partidos y muchos dianas a sus espaldas en el fútbol profesional, Alcaraz arrancó la mayor ovaciónd del acto. La ilusiones del aficionado en su figura para reforzar la medular son indiscutibles. «No me quejo de mi carrera, estoy orgulloso. Soy un jugador con ambición, por eso tengo el empuje necesario para llegar arriba y disparar. Suelo cerrar los ojos y esperar que salga bien. Ojalá aquí también», explicó. Para concluir, habló del entrenador nazarí. «Se trata de una persona muy cariñosa, es pura alegría y también puro trabajo. Antes de fichar, me llamó y hablamos un montón de fútbol. Estoy contento por reencontrarme con él», cerró.