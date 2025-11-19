El Granada prepara el derbi contra el Córdoba sin Alcaraz, Luca ni Bouldini

El Granada sumó una nueva sesión de entrenamiento en su preparación de cara al derbi contra el Córdoba. Los rojiblancos trabajaron en el césped de ... la Ciudad Deportiva sin Rubén Alcaraz, Luca Zidane ni Mohamed Bouldini, bajas estas dos últimas prácticamente garantizadas para el partido salvo milagro de última hora.

El grupo saltó al campo pasadas las 10.30 horas con la principal ausencia del centrocampista barcelonés. A priori, por gestión de cargas, por lo que no peligra la presencia de Alcaraz el sábado en Los Cármenes. Descartada sí que está la del portero galo, pendiente de recuperación durante algunas semanas de una lesión muscular. Por su parte, Bouldini apura plazos para regresar a la dinámica de Pacheta. El punta marroquí saltó al verde más tarde, pero únicamente para realizar labores de readaptación junto a Manu Dimas.

Ampliar Bouldini baja al césped con el readaptador Manu Dimas. Á. M.

El resto del grupo se ejercitó con normalidad, dividiéndose en dos grupos para practicar el ataque a una defensa en inferioridad y viceversa. Ander Astralaga se situó bajo palos, sin rastro alguno de las molestias que le llevaron la semana pasada a perderse la concentración con España sub 21. El vasco realizó varias intervenciones de mérito ante los disparos de sus compañeros, que encontraron cerrado su arco sin llave alguna que desbloqueara el candado. Si no hay sorpresas, repetirá titularidad.

Los cancerberos Iker García, del filial, y Carlos Guirao, del Juvenil, completaron la sesión de los 'mayores'. Entre los jugadores de campo, también subieron de inicio los recreativistas Flores, Gambín y Zinebi. Se incorporaron más adelante Pere Haro y el pivote Miguel Sánchez para sustituir en la sesión a Casadesús, Diallo y Sergio Ruiz, retirados antes de tiempo por gestión de cargas. Para finalizar, partidillo entre los dos bloques y varias rondas de libres directos y disparos a portería.