El Granada acumula cuatro ediciones de la Copa sin pasar a octavos

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Granada vuelve a la Copa del Rey con la ilusión por llegar lo más lejos posible, como todos los equipos que la compiten sin la presión por ganarla. Los rojiblancos acumulan cuatro ediciones consecutivas sin pasar a octavos de final, algo que consiguieron por última vez en 2021 aún de la mano de Diego Martínez y superándolos con el modesto Navalcarnero para luego pelear hasta la prórroga con el Barcelona en Los Cármenes mientras simultaneaban el torneo del KO con la Europa League también. Antes cayeron el Málaga, la Cultural Leonesa y el San Juan.

La temporada pasada, el Granada alcanzó los dieciseisavos en los que cayó con el Getafe en Los Cármenes por un solitario gol de Borja Mayoral ya en la prórroga. Los rojiblancos sí superaron las dos primeras rondas anteriores, en Zaragoza gracias a una actuación estelar de Luca Zidane en la tanda de penaltis y en casa del Cortes. Un papel digno que vino a redimir la eliminación por la alineación indebida de la edición anterior al jugar Adri López por la visita al Arosa, sin que valiera de nada así ganar con goles de José Callejón, Shon Weissman y Famara Diédhiou.

El Granada no pasó de la segunda ronda durante la campaña 2022/23, la de su último ascenso a Primera división, al perder en Oviedo. Los rojiblancos ganaron previamente al Yeclano Deportivo por el debut de Paco López como entrenador tras la destitución de Aitor Karanka. Más deshonrosa aún fue la eliminación anterior, con el equipo aún en la máxima categoría y con Robert Moreno como técnico, al caer en Mancha Real tras endosarle siete al Laguna en Tenerife.

Semifinales con Diego

Aquellos cuartos de final con Diego Martínez en 2021 siguieron a las recordadas semifinales con el Athletic previas a la pandemia de coronavirus, habiéndose dejado atrás al Valencia, al Badajoz, al Badalona, al Tamaraceite y al Hospitalet. El Granada estuvo clasificado durante cinco minutos para la finalísima al darle la vuelta a la eliminatoria tras una derrota por la mínima en San Mamés con goles de Carlos Fernández y Germán pero Yuri asestó una cuchillada en el corazón del granadinismo ya en la recta final del duelo. Aún no ha vuelto a vivirse un ambiente como aquel en Los Cármenes. La prohibición de público durante la Europa League lo impidió.

Antes de todo aquello, el Granada también alcanzó los octavos durante la primera etapa del equipo en la máxima categoría 35 años después con el Valencia en 2016 y con el Sevilla en 2015. Posteriormente cayó a las primeras de cambio con Osasuna, Zaragoza y Elche.