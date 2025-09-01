Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada en La Rosaleda en un partido anterior. Fermín Rodríguez
El Granada pone a la venta las entradas para el derbi de Málaga este martes

El precio para asistir al partido de La Rosaleda del sábado 6 será de 20 euros

R. I.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:50

El Granada anunció que pondrá a la venta, desde este martes 2, las entradas en zona visitante para el encuentro frente al Málaga, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion en La Rosaleda, que se disputará el sábado 6 a las 21.00 horas.

Las localidades tendrán un precio de 20 euros y estarán disponibles de forma online y en las taquillas del estadio de Los Cármenes en dos cupos diferentes, ambos a disposición de los abonados hasta el miércoles 3 a las 18.00 horas o hasta agotar existencias.

Las online saldrán a la venta a las 10.00 horas, a través del Área de Abonado, en el apartado 'Solicitud de entradas', donde el abonado podrá ver el evento y realizará el pago de la entrada. Estará activo hasta agotar el cupo de entradas. Las entradas son digitales en formato pdf y llegarán al mail del abonado en los días previos al partido, por lo que el abonado no tiene que desplazarse de manera física a las taquillas.

Por otro lado, el segundo cupo se podrá adquirir presencialmente en las taquillas a partir de las 12.00 horas. Se permitirá por persona la compra de un máximo de 4 entradas presentando los 4 abonos correspondientes a los abonados que vayan a adquirirlas. Estas localidades son, de igual manera, en formato digital, por lo que llegarán al mail facilitado por el abonado en los días previos al encuentro.

Las entradas serán nominativas e intransferibles, se venderán única y exclusivamente a abonados, por riguroso orden de llegada y hasta agotar existencias, pudiendo el equipo local denegar el acceso de aquellos tickets cuyos datos no coincidan con los del portador.

