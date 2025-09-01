El Granada pone a la venta las entradas para el derbi de Málaga este martes
El precio para asistir al partido de La Rosaleda del sábado 6 será de 20 euros
R. I.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:50
El Granada anunció que pondrá a la venta, desde este martes 2, las entradas en zona visitante para el encuentro frente al Málaga, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion en La Rosaleda, que se disputará el sábado 6 a las 21.00 horas.
Las localidades tendrán un precio de 20 euros y estarán disponibles de forma online y en las taquillas del estadio de Los Cármenes en dos cupos diferentes, ambos a disposición de los abonados hasta el miércoles 3 a las 18.00 horas o hasta agotar existencias.
Las online saldrán a la venta a las 10.00 horas, a través del Área de Abonado, en el apartado 'Solicitud de entradas', donde el abonado podrá ver el evento y realizará el pago de la entrada. Estará activo hasta agotar el cupo de entradas. Las entradas son digitales en formato pdf y llegarán al mail del abonado en los días previos al partido, por lo que el abonado no tiene que desplazarse de manera física a las taquillas.
Por otro lado, el segundo cupo se podrá adquirir presencialmente en las taquillas a partir de las 12.00 horas. Se permitirá por persona la compra de un máximo de 4 entradas presentando los 4 abonos correspondientes a los abonados que vayan a adquirirlas. Estas localidades son, de igual manera, en formato digital, por lo que llegarán al mail facilitado por el abonado en los días previos al encuentro.
Las entradas serán nominativas e intransferibles, se venderán única y exclusivamente a abonados, por riguroso orden de llegada y hasta agotar existencias, pudiendo el equipo local denegar el acceso de aquellos tickets cuyos datos no coincidan con los del portador.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.