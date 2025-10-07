El Granada CF pone en marcha 'Red Granadinista'

R. I. Granada Martes, 7 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

El Granada CF, dentro de su plan de acción social, pone en marcha el proyecto 'Red Granadinista'. Se trata de un grupo de trabajo de coparticipación formado por los diferentes departamentos que componen la Oficina de Atención al Granadinista (comunicación, social, protocolo, ticketing, marketing y seguridad) y dos abonados en representación de la afición, para incentivar acciones concretas que llevará a cabo el club.

Entre las actividades a tratar en estas reuniones se encuentran los desplazamientos organizados a partidos del Granada como visitante, las iniciativas en las previas de los partidos en el estadio Nuevo Los Cármenes o diferentes actos de la Fundación Granada CF con las diversas asociaciones con las que trabaja.

En estos grupos de trabajo participarán dos abonados del club, que se elegirán por sorteo previo y en el que se inscribirán a través de un formulario en el Área de Abonado. Asimismo, de entre los participantes en el sorteo se elegirá a tres suplentes para que, en caso de no poder contar con los titulares, exista una alternativa. El periodo de vigencia será de tres meses, por lo que, a lo largo de la temporada, los dos representantes de los abonados irán variando.

Para poder concurrir al sorteo, los abonados deberán cumplir estos requisitos: ser mayor de edad, cumplir lo establecido expresamente en el reglamento del aficionado y no pertenecer a ninguna peña o colectivo, pues estos ya cuentan con participación expresa en el grupo.

'Red Granadinista' se reunirá periódicamente con el fin de incentivar la participación de la masa social rojiblanca en las actividades colectivas de la entidad. Al mismo tiempo, se informará puntualmente de las conclusiones a las que se llegue tras cada encuentro del grupo de trabajo.

