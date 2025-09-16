Un Granada sin pólvora en sus 'pistolas'

El Granada arrancó la temporada sin pólvora en sus 'pistolas'. Una de las mayores preocupaciones del conjunto de Pacheta es su falta de gol. En ... el peor arranque de su historia, la cuenta apenas muestra cuatro dianas a favor, en pies de Martin Hongla, Pablo Sáenz, Pau Casadesús y Pedro Alemañ, y no de los delanteros.

Ni Jorge Pascual ni Mohamed Bouldini han visto puerta todavía. Flamantes refuerzos estivales ambos, el que más cerca estuvo de estrenarse fue el almeriense con un buen testarazo en La Rosaleda que obligó a la estirada del meta Alfonso Herrero en sus mejores minutos como granadinista. Sí que introdujo el balón en la portería frente al Leganés, pero una mano previa invalidó su tanto. El 'ex' del Eibar acumula 238 minutos en cuatro encuentros con dos titularidades, ante el Mirandés y los pepineros.

Actuó como referencia ofensiva del equipo en la última, así como de segundo punta en la otra. En general, destacó más por ciertos movimientos entre líneas que por generar ocasiones, lo que lo define más como un jugador de apoyo y no como un 'nueve'. Mostró habilidad con el balón en la asociación, así como falta de olfato y agresividad necesaria para un delantero en constante pugna con los centrales rivales en busca del premio del gol. A sus 22 años, presenta potencial y condiciones para mejorar, peaje que el propio técnico aceptó pagar con los jóvenes como ya confirmó en varias comparecencias.

Por su parte, Bouldini participó menos. Debutó en el once inicial contra el Mirandés, sin llegar a protagonizar ninguna acción peligrosa en lo ofensivo. Sí que dio la asistencia del tanto de Alemañ en La Rosaleda, aunque dio la sensación que de manera casi accidental. Desde su llegada con la Liga ya en marcha, el marroquí aportó músculo, juego aéreo y brega, con un físico capaz de aguantar la pelota y jugar de espaldas a la meta contraria, puras habilidades de delantero centro. Pese a ello, tampoco parece tener ángel de cara a puerta. El tiempo dirá, aunque la urgencia del Granada crece conforme se suceden los malos resultados.