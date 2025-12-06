El Granada paga sus despistes en la zaga

Dos goles de Ainhoa Marín en nuevos despistes defensivos le costaron al Granada la derrota en Riazor. El partido de las rojiblancas contra el Deportivo ... resultó muy equilibrado, pero esa jugada tonta al final del primer tiempo marcó la situación en la capital coruñesa. Más tarde, en la reanudación, la jugadora de Badalona de las locales, aprovechó otro grave error para sentenciar la contienda a falta de veinte minutos para el final.

El equipo nazarí sigue así sin ganar tras cuatro jornadas seguidas y traslada el desazón de casa a las salidas. Irene Ferreras, que regresó a su antigua casa, intentó buscar el empate con la inclusión de Sony Keefe en la segunda mitad, pero la chilena llegó cansada del viaje y la participación reciente con su selección. Y Manoly pudo acortar distancias en los últimos suspiros, en la prolongación, lo que demuestra que el Granada nunca arroja la toalla, pero el balón se estrelló en la madera.

El Granada Femenino buscó volver a la senda del triunfo en Riazor, para lo que se midió a un Deportivo necesitado. Las granadinas llevaban tres jornadas sin vencer, desde que lo hicieran en el campo del Madrid por cero a uno, pero se les dan mejor las salidas, también igualaron a dos un cero a dos en contra en Tenerife. En cambio, el equipo que comanda desde el banquillo Irene Ferreras, que regresó a su antigua casa de A Coruña, hace aguas en defensa, donde sufrió un serio correctivo por parte del Athletic de Bilbao, uno a cinco, en su campo, además de cero a dos también con el Sevilla.

El Granada era undécimo en la tabla de la Primera división femenina, con 13 puntos y el Sevilla marchaba el séptimo pero a siete puntos ya, con 20 en su haber. Las rojiblancas están lejos de repetir la campaña anterior y situarse entre las mejores, pero desean vivir en la zona templada, para lo que debían puntuar en Riazor, dado que el Deportivo, que tenía más urgencia, disponía de diez puntos y ya le empata con trece en la clasificación. Por abajo, Alhama tiene nueve puntos, Logroño, cinco y Levante, dos, por lo que las coruñesas aumentan la distancia, para así alejarse del peligro, dado que descenderán los dos últimos equipos.

Se reanudó la competición doméstica tras el parón de selecciones. Las internacionales del Granada CF vivieron emociones encontradas en la última fecha FIFA: Sonya Keefe cayó con Chile ante Perú (3-1), mientras que Manoly Baquero firmó tablas sin goles con Ecuador frente a Venezuela.

El Granada empezó bien, dominando, y forzó un córner, pero pronto las jugadoras de Fran Alonso equilibraron el juego, ya más repartido el balón. Los primeros compases se desarrollaron sin ocasiones claras de gol. Reñido dentro de la décimo tercera jornada de la Primera Femenina.

En el minuto doce, primera falta. Millene Cabral casi marcó en una acción individual, pero detuvo bien el balón Laura Sánchez, tras el golpeo de la deportivista. Serio peligro para las granadinas. Luego remate detenido cerca del lado derecho de la portería. Manoly Baquerizo, del Granada Femenino, conectó un cabezazo desde el centro del área. El balón llegó tras un centro de Ariadna Mingueza.

Remate de María Barquero con la derecha desde la banda izquierda, pero el balón se marchó fuera por la izquierda. En asistencia de Laura Pérez. Ainhoa Marín, del Deportivo de La Coruña Femenino, disparó con la izquierda desde fuera del área. La asistencia fue de Paula Novo. La portera granadina despejó el balón a saque de esquina. Minuto 20 ya de partido y las locales llegaron con más claridad al área nazarí.

El Deportivo tomó la iniciativa y llevó el ritmo del encuentro, con el control del balón y el dominio territorial. Hubo remate de cabeza de Manoly Baquerizo, del Granada Femenino, desde el centro del área. El balón pasó muy cerca del palo izquierdo, pero se fue ligeramente desviado. Y asistencia de Ariadna Mingueza con un centro al área tras un córner. Ainhoa Marín, del Deportivo de La Coruña Femenino, disparó con la izquierda desde fuera del área. La asistencia fue de Paula Novo.

Las jugadoras de Fran Alonso buscaron el gol con insistencia, el Granada al menos no está teniendo despistes defensivos graves. Minutos en los que las nazaríes se desplegaron mejor por el terreno coruñés, Lauri cortó balones y Laura Pérez lo intentó con un caracoleo en el área, también Alba probó fortuna con un disparo desde lejos que mandó el esférico alto. Laura Pérez tuvo un ocasión de marcar en una contra de las jugadoras de Ferreras, pero tardó en el disparo y se le echaron encima las defensas. Las granadinas tomaron la batuta del encuentro en los instantes finales del primer tiempo.

Una mala cesión dejó una asistencia a Ainhoa, que tiró totalmente sola delante de Laura, el balón dio en el palo, lo recogió y anotó a placer. Mira que no quería errores Irene Ferreras. Pudo empatar enseguida Manoly Barquero, pero su tiro raso lo paró la meta Pereira, que se lastimó en la acción. Primera parte bastante aburrida y equilibrada, el Dépor se adelantó pero lo más justo hubiera sido el empate. No obstante, los errores se pagan caros en el fútbol y en especial atrás.

Ya en la reanudación, Leles lanzó una falta y a punto estuvo de empatar, en el rechace Yoly Sierra tuvo el gol en las botas. Después vio la tarjeta amarilla, al igual que Leles. Era el arranque del segundo tiempo.

Otra amonestación a Alba, por derribo. Se va Barquero y entró la chilena Sonya Keefe, minuto 54. La entrenadora granadina intentó tener más profundidad y pegada arriba con la inclusión de una de las mejores artilleras del campeonato.

Empero, la zaga granadina no atraviesa un buen momento y otro error defensivo, este más grave, dejó totalmente desmarcada a Ainhoa Marín, para lograr el segundo gol a placer, con un disparo raso, que sentenciaba la contienda.

De hecho, Millene tuvo oportunidades de aumentar la cuenta. Aunque también Lauri pudo acortar la distancia y meter miedo a las coruñesas en el tramo final. Incluso Manoly tuvo el 2-1 de forma clara, pero el balón se estrelló en la madera. Restaban ya cuatro de los seis minutos de tiempo extra.

Ficha técnica

Deportivo de La Coruña: Inês Pereira, S. Ortiz, Vera, Raquel, Barth, Paula Novo (Cavanagh, minuto 89), Millene, Ainhoa Marín, Paula G. (Artero, minuto 89), Lucía y Redru (Lía, minuto 65).

Granada CF: Laura Sánchez; Manoly Baquero (Keefe, minuto 54), Alba Pérez, Jujuba, Yoli Sierra (Clara, minuto 81), Postigo, Ari Mingueza (A. Gómez, minuto 81), Blanca (Solvoll, minuto 67), Leles, Lauri y Laura Pérez.

Goles: 1-0, Ainhoa, minuto 42. 2-0, Ainhoa, minuto 65.

Árbitra: Elisabeth Calvo. Amarillas: Leles, Yoli Sierra, Alba.

Incidencias: Partido de la décimo tercera jornada de la Liga F (Primera división femenina), disputado en el campo de Riazor en A Coruña.