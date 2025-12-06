Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del partido del Granada Femenino contra el Deportivo en Riazor, aquí Lauri es sujetada. Liga F
Primera Femenina

El Granada paga sus despistes en la zaga

Dos goles de Ainhoa Marín en errores defensivos estropean en Riazor el buen talante visitante de las rojiblancas

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:01

Dos goles de Ainhoa Marín en nuevos despistes defensivos le costaron al Granada la derrota en Riazor. El partido de las rojiblancas contra el Deportivo ... resultó muy equilibrado, pero esa jugada tonta al final del primer tiempo marcó la situación en la capital coruñesa. Más tarde, en la reanudación, la jugadora de Badalona de las locales, aprovechó otro grave error para sentenciar la contienda a falta de veinte minutos para el final.

