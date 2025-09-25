Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las jugadoras Lauri Requena y Laura Pérez, junto a las responsables Enca Giménez y Mª Carmen Rodríguez. GCF
Solidaridad

El Granada muestra su apoyo a la investigación contra el cáncer

Representantes de la sección femenina y de la fundación del club asisten a la gala 'Granadas por la Vida', organizada por la Asociación Española contra el Cáncer

R. I.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:56

El Granada y su Fundación asistieron a la presentación de la exposición de 'Granadas por la Vida' en el Palacio de los Córdova, iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Esta iniciativa trata de «reivindicar el papel esencial de la investigación científica en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer», así como «recaudar fondos para seguir financiando proyectos de investigación y programas de atención a pacientes y familias», según informó la propia AECC.

Para ello, numerosos artistas y deportistas, entre otros colectivos, personalizaron unas granadas de barro, de manera artesanal, para que sean subastadas de cara a la financiación y promoción de la investigación.

En el caso del Granada, las jugadoras del Femenino diseñaron una granada bajo el lema 'Paseo de los Héroes', simulando la cerámica del callejero granadino. A la presentación de la exposición acudieron las capitanas Laura Pérez y Lauri Requena, así como la responsable de la Fundación Granada CF, Enca Giménez, y la responsable de Relaciones institucionales de la sección femenina, Mª Carmen Rodríguez Zurita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  4. 4 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 El castillo de todos los granadinos
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
  9. 9 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público
  10. 10 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada muestra su apoyo a la investigación contra el cáncer

El Granada muestra su apoyo a la investigación contra el cáncer