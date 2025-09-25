El Granada muestra su apoyo a la investigación contra el cáncer

R. I. Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

El Granada y su Fundación asistieron a la presentación de la exposición de 'Granadas por la Vida' en el Palacio de los Córdova, iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Esta iniciativa trata de «reivindicar el papel esencial de la investigación científica en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer», así como «recaudar fondos para seguir financiando proyectos de investigación y programas de atención a pacientes y familias», según informó la propia AECC.

Para ello, numerosos artistas y deportistas, entre otros colectivos, personalizaron unas granadas de barro, de manera artesanal, para que sean subastadas de cara a la financiación y promoción de la investigación.

En el caso del Granada, las jugadoras del Femenino diseñaron una granada bajo el lema 'Paseo de los Héroes', simulando la cerámica del callejero granadino. A la presentación de la exposición acudieron las capitanas Laura Pérez y Lauri Requena, así como la responsable de la Fundación Granada CF, Enca Giménez, y la responsable de Relaciones institucionales de la sección femenina, Mª Carmen Rodríguez Zurita.