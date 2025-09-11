Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajos en anteriores fiestas del Zaidín en los aledaños del estadio de Los Cármenes. Ramón L. Pérez
El Granada modifica los accesos a Los Cármenes para el Leganés por las fiestas del Zaidín

La entidad roga a abonados e hinchas que estén pendientes siempre de las indicaciones de los trabajadores de seguridad

R. I.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:15

El Granada informó de que habrá variaciones en los accesos al estadio de Los Cármenes de algunos abonos y entradas para el partido que se disputará el domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas frente al Leganés debido a las fiestas del barrio del Zaidín.

El escenario del festival 'Zaidín Rock' se sitúa en la explanada que separa el campo nazarí del Palacio de Deportes, por lo que la Puerta 1 no estará habilitada. Para evitar aglomeraciones, aquellos aficionados cuyo acceso habitual sea por dicha entrada deberán acceder tanto por la Puerta 2 como por la Puerta 8. Asimismo, con el objetivo de que no se formen largas colas en la Puerta 2, quienes habitualmente usen esta podrán ingresar al estadio también por la Puerta 3.

Las puertas permanecerán abiertas, como es habitual, desde hora y media antes del inicio del encuentro: a las 19.30 horas. El club roga a los abonados e hinchas que estén pendientes siempre de las indicaciones de los trabajadores de seguridad en las inmediaciones de estos accesos.

