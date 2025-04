El Granada, entre los mejores pero con muchas dudas

Rafael Lamelas Cartagena. Enviado especial Domingo, 20 de abril 2025, 16:09 | Actualizado 16:47h. Comenta Compartir

El Granada vuelve a estar entre los mejores de Segunda división aunque dejara muchas dudas en su victoria ante el descendido Cartagena. Más que contestones, ... los locales encimaron en el arranque a unos rojiblancos que no se acaban de tomar en serio su candidatura al ascenso y que, aun con una clara ventaja posterior, tuvieron sus momentos de tontear atrás. Unos despistes que no fueron penalizados con crudeza pero que vuelven a cuestionar la fiabilidad del equipo, pese a que se halle en posición de 'play off'. Ha estado cinco meses fuera de este club selecto por este motivo.

Una vez más, Mariño se puso la capa para sostener a la escuadra cuando peor pintaban las cosas, con marcador en contra y una pena máxima que bloqueó para propiciar la remontada. Rubio, Boyé y Trigueros lograron que el balón besara la red y evitaron males mayores, porque el Cartagena llegó a reducir la ventaja, que no se desestabilizó al final. En otros tramos, el Granada anduvo sobrado, pero sin eficacia. Vuelve a Los Cármenes feliz, pero con asignaturas por recuperar. FC Cartagena Pablo Cuñat; Aguirregabiria (Delmás, m. 92), Jorge Moreno, Kiko Olivas, Nacho; Ndiaye (Óscar Clemente, m. 76), Guerrero (Escriche, m. 56), Pepín (Andy, m. 56); Daniel Luna, El Jerabi (Núñez, m. 56) y Millán (Alfredo Ortuño, m. 72). 2 - 3 Granada CF Mariño; Rubén Sánchez, Miguel Rubio (Manu Lama, m. 90), Loïc Williams, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Martin Hongla (Weissman, m. 80), Manu Trigueros (Gonzalo Villar, m. 66); Tsitaishvili (Ricard Sánchez, m. 72), Rebbach (Rodelas, m. 66) y Lucas Boyé (Borja Bastón, m. 79). GOLES: 1-0, m. 12: Millán; 1-1, m. 28: Miguel Rubio; 1-2, m. 42: Lucas Boyé; 1-3, m. 55: Manu Trigueros; 2-3, m. 65: Núñez.

ÁRBITRO: Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó a los locales Pepín (m. 24) y Jorge Moreno (m. 75); y a los visitantes Manu Trigueros (m. 22) y Rebbach (m. 60).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio de Cartagonova antes 2.650 espectadores. De ellos, en torno a un millar procedentes de Granada. Salió al campo un Granada un poco petulante, que debió creer que el Cartagena se rendiría sin más. El exceso de confianza se reflejó en Rubén Sánchez, que concentró una serie de decisiones lamentables. En la primera, fue blando a un balón dividido y descubrió su banda, por la que El Jebari y Nacho le montaron un banquete. Mariño paró con la nuez el intento de finalización de Pepín, Trigueros, con galones de titular, abroncó al lateral. Los rojiblancos se obsesionaron con atacar la espalda de la defensa rival, pero con mucha precipitación. Parecía evidente que los locales no tenían muro de contención, pero para rebasarlo había que trenzar el balón, que circulaba lento por el verde. Los botes hacían extraños y en uno Millán llegó hasta la frontal y culebreó entre Miguel Rubio y Loïc hasta toparse con el valenciano segando la hierba. El propio Millán se internó en una opción a la espalda de la defensa nazarí. Pareció partir de fuera de juego, pero él culminó con clase, pese a que Loïc se lanzó otra vez a ras de césped, haciéndose un poco de daño en la maniobra. Mientras todos atendían al defensa, la repetición aclaró que Rubén se había quedado enganchado y que el tanto cobraría validez, como así fue. Nadie, en el nutrido fondo copado de granadinistas, salía de la perplejidad de ver a los suyos por detrás. El Granada incurría en precipitaciones incluso cuando recobraba el balón en zonas propicias. Rubén interceptó una llegada de El Jerabi que radiografiaba las fisuras atrás. No tiraban a meta los visitantes y sí cargaban el rancho de Mariño los visitantes, hasta que Luna peinó un envío que dio en el brazo extendido de Loïc. Penalti reglamentario y un golpe de castigo para el Granada ante el que reaccionó 'Thibaut' Mariño. El gallego, el único inasequible a la apatía, desvió el tiro de Álex Millán y no tardó mucho el Granada en igualar el envite. Fue en un córner raro, que Hongla dejó pasar para que Rubio, de cabeza, con un leve giro, ajustara el esférico en la red. Pronto quedó evidenciado que el Cartagena tenía las fuerzas justas para sostenerse ante los contratiempos. El Granada buscó la profundidad de Boyé. Perdonó en el primer intento, a pase de Trigueros, pero no en el segundo, que le dispuso Hongla, otro futbolista ciclotímico, a ratos omnipresente, otras desquiciante. Boyé consiguió su décima diana del campeonato y permitió que el descanso llegara en medio de un remanso de paz, aunque no le convenía a los rojiblancos sacar pecho por lo acontecido porque su inconsistencia, como en la primera hora de Albacete, fue la tónica predominante. La segunda mitad, bajo la lluvia, agilizó el rodar de la bola y, con ello, mejor trenzado de los de Escribá. Toques con más intención y movimientos precisos, como en una escapada al espacio de Rebbach, aunque en fuera de juego. No ondeaba la bandera blanca el Cartagena, que volvió a tener un ataque prometedor. Rebbach lo volvió a intentar, en posición legal, pero Pablo Cuñat le sacó un garfio. Hasta se soltó Tsitaishvili, aunque sin ajuste, y también Hongla, abastecido por Trigueros, pero de nuevo se estiró el meta local, al igual que atajó un cabeceo de Rubio, con el fondo rojiblanco vibrando ante las intentonas. La percusión se redobló y llegó la diana. Lanzó Hongla duro hacia Rebbach, que en lugar de la pose individual, retrasó para Neva. El capitán centró de primeras y llegó de atrás Trigueros para culminar con la testa para regocijo de la hinchada. El Cartagena ya flaqueaba y Fernández Romo introdujo tres cambios, entre ellos el sexitano Andy. Aunque la tendencia parecía irremediable, se inspiraron los locales con uno de los refrescos, Núñez, que volvió a pillar a la retaguardia mal escalonada, rompió y escapó de Loïc para confundir a Mariño en la solución. Escribá, con el 2-3, encajó a Villar y Rodelas, pero en sus filas se instaló la preocupación ante el error. El de Alhendín estiró el campo en una avanzadilla junto a Villar, pero el Granada demandaba mejoras en la protección cuanto antes. Por ello, Escribá dobló lateral en la derecha con Ricard. Boyé se lastimó el hombro en el tramo final y el entrenador rojiblanco prefirió endosar dos delanteros pese a la ventaja, con Bastón y Weissman en un 4-4-2 raro para las circunstancias, ya sin el apercibido Hongla. Bastón tuvo un poste y el israelí, un chut al aire y una presión a Cuñat que le forzó a despejar y avivó a la grada, sugestionada a celebrar algo más. Rubio no concluyó la fiesta por una ligera conmoción, lo que obligó a cerrar a Manu Lama. Las dos salidas consecutivas merecieron la pena a los viajeros, aunque el 'pecheo' de algunos futbolistas por momentos pusiera todo en peligro.

