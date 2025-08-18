El Granada se medirá al Málaga en la semifinal de la Copa de Andalucía

El Granada femenino se medirá al Málaga CF en la semifinal de la Copa de Andalucía. El conjunto rojiblanco se enfrentará al blanquiazul, ganador del ... triangular que le enfrentó este pasado fin de semana al Sporting de Huelva y el Córdoba.

El partido del Granada tendrá lugar el miércoles a las 21.15 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, en Sevilla. Antes de dicho encuentro, dirimirán la otra semifinal el Real Betis y el Sevilla FC a partir de las 19 horas.

Los finalistas se verán las caras el domingo 24 de agosto a las 10 horas, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.