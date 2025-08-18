Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Granada se medirá al Málaga en la semifinal de la Copa de Andalucía

Será el miércoles a las 21.15 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:52

El Granada femenino se medirá al Málaga CF en la semifinal de la Copa de Andalucía. El conjunto rojiblanco se enfrentará al blanquiazul, ganador del ... triangular que le enfrentó este pasado fin de semana al Sporting de Huelva y el Córdoba.

