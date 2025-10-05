El Granada y el Maracena esperan rival en la primera ronda de la Copa

Sorteo a las 13 horasEl Granada y el Maracena esperan rival en la primera ronda de la Copa
El modesto club del área metropolitana recibirá en su campo a Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia, Levante o Elche
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:11
El Granada y también el Maracena esperan rival este lunes al mediodía, con sorteo a las 13.00 horas, para la primera eliminatoria de la ... Copa del Rey. El modesto club de División de Honor andaluza del área metropolitana confirmó la visita de un equipo de Primera división al doblegar este pasado sábado al Sporting de Ceuta en su campo y se sumó a los rojiblancos en la representación provincial a esta altura del torneo del KO.
Tanto el Granada como el Maracena tienen ya acotados sus posibles emparejamientos de acuerdo a la distribución federativa por proximidad geográfica. Los rojiblancos pueden visitar a Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Atlético Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca o Real Jaén de Primera RFEF o a Roda, Ciudad de Lucena o Cieza de Segunda RFEF. Los metropolitanos, por su parte, esperan recibir a los andaluces Betis o Sevilla o a los valencianos Villarreal, Valencia, Levante o Elche.
Los partidos se jugarán entre los días 28, 29 y 30 de fin de mes. El Granada llegó a octavos el curso pasado, apeado por el Getafe; mientras que el Maracena debuta en la ronda con la certeza de jugar en su campo con mejoras de iluminación y gradas supletorias.
