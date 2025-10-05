Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Maracena celebra uno de sus goles al Sporting de Ceuta. José Miguel Baldomero

Sorteo a las 13 horas

El Granada y el Maracena esperan rival en la primera ronda de la Copa

El modesto club del área metropolitana recibirá en su campo a Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia, Levante o Elche

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:11

Comenta

El Granada y también el Maracena esperan rival este lunes al mediodía, con sorteo a las 13.00 horas, para la primera eliminatoria de la ... Copa del Rey. El modesto club de División de Honor andaluza del área metropolitana confirmó la visita de un equipo de Primera división al doblegar este pasado sábado al Sporting de Ceuta en su campo y se sumó a los rojiblancos en la representación provincial a esta altura del torneo del KO.

