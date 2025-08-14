Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz conduce por banda derecha mientras Oscar le dobla durante el Trofeo Ciudad de Granada. José Miguel Baldomero
Contra el Deportivo

El Granada mantiene los precios del trofeo en Liga

Las entradas volverán a costar de 35 a 60 euros, sin cesión de abono aún disponible

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:52

El Granada mantuvo los precios de las entradas de venta general para el trofeo con el Al Ain de cara al primer partido de Liga ... al menos, contra el Deportivo de La Coruña este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. Los boletos volverán a costar de los 35 euros en los fondos a los 60 en tribuna, pasando por 40 en las esquinas y los 50 en preferencia además de los doce de la infantil y los palcos VIP que marcan 100 en el fondo, 110 en preferencia y 120 en tribuna.

