El Granada mantiene los precios del trofeo en Liga

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 14 de agosto 2025, 10:52

El Granada mantuvo los precios de las entradas de venta general para el trofeo con el Al Ain de cara al primer partido de Liga ... al menos, contra el Deportivo de La Coruña este sábado a las 21.30 horas en Los Cármenes. Los boletos volverán a costar de los 35 euros en los fondos a los 60 en tribuna, pasando por 40 en las esquinas y los 50 en preferencia además de los doce de la infantil y los palcos VIP que marcan 100 en el fondo, 110 en preferencia y 120 en tribuna.

Las entradas saldrán a la venta general este mismo jueves desde las 12.00 horas tanto de forma presencial en las taquillas de Los Cármenes como de manera 'on line', hasta las 13.30 por la mañana y de 17.30 a 20.00 por la tarde. Las ventanillas permanecerán cerradas el viernes por festivo y reabrirán el sábado día del partido desde las 19.30 horas y hasta el descanso del encuentro. Para la visita del Deportivo no estará disponible aún la cesión de abono.

