El Granada mantiene un encuentro con sus peñas

El Granada mantuvo este miércoles el prometido encuentro con sus peñas y otros colectivos. Entre estos últimos estuvo la recién creada Unión Granadinista, que ya ... ha emprendido varias acciones de protesta contra la gestión del club, y que quiso agradecerlo pese a no encontrarse aún formalmente constituida.

Al encuentro acudieron el director general Alfredo García Amado, Pacheta, Lucas Alcaraz como director de la Ciudad Deportiva del club y Antonio Viola como director de Comunicación y Área Social. Los aficionados del Granada pudieron trasladar sus inquietudes en la sala de prensa de Los Cármenes.

La Unión Granadinista, en concreto, preguntó por las situaciones deportiva y financiera, el área social, el estado de la cantera, el estadio, la Ciudad Deportiva, la gobernaza y transparencia del club y el futuro de la entidad.