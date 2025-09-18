El Granada mantiene un encuentro con sus peñas

AficiónEl Granada mantiene un encuentro con sus peñas
Entre otros colectivos también estuvo la recién creada Unión Granadinista
Granada
Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:27
El Granada mantuvo este miércoles el prometido encuentro con sus peñas y otros colectivos. Entre estos últimos estuvo la recién creada Unión Granadinista, que ya ... ha emprendido varias acciones de protesta contra la gestión del club, y que quiso agradecerlo pese a no encontrarse aún formalmente constituida.
Al encuentro acudieron el director general Alfredo García Amado, Pacheta, Lucas Alcaraz como director de la Ciudad Deportiva del club y Antonio Viola como director de Comunicación y Área Social. Los aficionados del Granada pudieron trasladar sus inquietudes en la sala de prensa de Los Cármenes.
La Unión Granadinista, en concreto, preguntó por las situaciones deportiva y financiera, el área social, el estado de la cantera, el estadio, la Ciudad Deportiva, la gobernaza y transparencia del club y el futuro de la entidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.