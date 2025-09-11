El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Granada y Rubin Kazán mantienen contactos abiertos por Martin Hongla, centrocampista rojiblanco que apunta a salir. Pese a que el cierre del mercado estival en ... España tuvo lugar la semana pasada, otras ligas como la rusa aún mantienen operativo el plazo. Concretamente, hasta esta medianoche. Por tanto, las próximas horas resultarán claves de cara a resolver la operación con todo por decidir.

Según pudo conocer IDEAL, el conjunto rojiblanco supo del interés formal del cuadro situado en Rusia por el mediocentro camerunés, una situación que avanzaron medios de dicho país. Ambos clubes se encuentran en conversaciones al respecto. Alfredo García Amado, director general del Granada, afirmó durante su última comparecencia ante los medios de comunicación que la entidad barajaba todos los escenarios posibles con Hongla, ya que «aún quedan mercados abiertos. Si llegan ofertas por él, las valoraremos».

El futbolista estaba llamado a incorporarse a la dinámica nazarí este jueves tras regresar de la concentración con su selección, a raíz de la cual se perdió el derbi ante el Málaga del pasado sábado. Hongla ha estado en la rampa de salida del club durante todo el verano y contó con el interés del Aris de Salónica griego, que pretendió su fichaje sin éxito en varios momentos. Los problemas de visado de su familia, así como sus ganas de continuar en España, tumbaron tal movimiento. Ahora, la perspectiva cambia al querer asegurar minutos para mantenerse titular en su selección, que disputará la Copa Africana de Naciones en diciembre.