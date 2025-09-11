Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, durante un entrenamiento este verano con el Granada. Blanca Rodríguez
El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Las próximas horas determinarán el resultado de la operación, con el cierre del mercado en Rusia previsto para la medianoche

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:39

Granada y Rubin Kazán mantienen contactos abiertos por Martin Hongla, centrocampista rojiblanco que apunta a salir. Pese a que el cierre del mercado estival en ... España tuvo lugar la semana pasada, otras ligas como la rusa aún mantienen operativo el plazo. Concretamente, hasta esta medianoche. Por tanto, las próximas horas resultarán claves de cara a resolver la operación con todo por decidir.

