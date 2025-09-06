Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alemañ y Faye se abrazan. José Miguel Baldomero

Málaga - Granada | La crónica

El Granada se levanta de la lona

Punto de oro para los rojiblancos en La Rosaleda tras empezar perdiendo por 2-0, pero los goles de Pau y Alemañ recuperan en lo anímico a un equipo que va de menos a más

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:11

Cuando peor estaba, el Granada se levantó de la lona. Iba camino de su cuarta derrota de manera inevitable. A los 20 minutos, ya perdía ... 2-0, en las dos primeras intentonas a puerta del Málaga. Solo hay una medicina ante una parálisis así; administrar goles a favor en vena. Pau Casadesús convirtió una secuencia con tiempo aún para el entreacto. En el receso, los rojiblancos sanaron sus heridas y Alemañ, una de las novedades sobre el terreno, concretó el 2-2. A partir de ahí, las fuerzas se igualaron, pero los rojiblancos dieron sensación de equipo algo más estable por primera vez, enjugando el comienzo tétrico. Pacheta, que sigue testando dibujos, logró romper la racha negativa al menos con un punto de oro tras verlo todo tan negro. Algo de ánimo en medio de la depresión.

